Ukraina uderzyła w "kluczową infrastrukturę" w głębi Rosji

"Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziły wspólną operację specjalną, w wyniku której na lotnisku Marinowka zniszczono dwa rosyjskie myśliwce-bombowce SU-34, a kolejne dwa zostały uszkodzone" - czytamy w komunikacie.

Ukraińskie uderzenie w "kluczową infrastrukturę"

Rosyjskie samoloty zostały zaatakowane przy użyciu dronów. "W wyniku ataku wybuchł również pożar w techniczno-eksploatacyjnej części wrogiego lotniska, która stanowi kluczową infrastrukturę obiektu wojskowego. To właśnie tam wróg przygotowuje samoloty do lotów, przeprowadza ich bieżącą obsługę oraz prace remontowe" - zaznaczyła SBU.

Jak przypomniał Reuters, Ukraina w ciągu kilku miesięcy dokonała serii dalekodystansowych operacji przeciwko rosyjskim celom militarnym, przemysłowym i energetycznym.

Ukraińskie siły na początku czerwca br. przeprowadziła głęboko na terenie Rosji operację "Pajęczyna", w trakcie której zniszczono i uszkodzono kilkadziesiąt rosyjskich samolotów oraz zaatakowano

Ukraina przeprowadziła atak w Rosji

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjskie SU-34 to podstawowe samoloty lotnictwa taktycznego, które przeprowadzają rakietowo-bombowe uderzenia na ukraińskie pozycje i miejscowości. W rosyjskich Siłach Powietrzno-Kosmicznych są one klasyfikowane jako frontowe myśliwce-bombowce. Wykorzystywane są m.in. do zrzucania kierowanych bomb lotniczych.

Stopień uszkodzenia rosyjskich urządzeń techniki lotniczej oraz skutki trafień są w trakcie ustalania - powiadomił Sztab Generalny.

