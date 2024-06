Prezydent Rosji Władimir Putin "nie ma prawa" stawiać Ukrainie warunków zakończenia wojny - oświadczył w piątek sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Dzień przed szczytem pokojowym w Szwajcarii rosyjski dyktator podał swoje warunki pokoju w Ukrainie. Na oświadczenie Putina zareagowało także ukraińskie MSZ.

Władimir Putin "nie ma prawa dyktować Ukrainie, co ma zrobić, by zaprowadzić pokój" – powiedział Lloyd Austin reporterom w kwaterze głównej NATO w Brukseli.

- W tej niesprawiedliwej i niesprowokowanej inwazji setki tysięcy żołnierzy zostało rannych i zabitych. Putin mógłby to zakończyć już dziś, gdyby tylko chciał. I wzywamy go, by to zrobił i opuścił suwerenne terytorium Ukrainy – dodał Austin.

Organizowany przez Ukrainę i Szwajcarię szczyt pokojowy w Buergenstocku odbędzie się w sobotę i niedzielę.

Lloyd Austin PAP/EPA/Chad J. McNeeley/ US Department of Defense (DoD)

Reakcja ukraińskiego MSZ

"Putin wygłosił kolejną serię manipulacyjnych oświadczeń mających na celu wprowadzenie w błąd społeczności międzynarodowej, podważenie wysiłków dyplomatycznych na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego pokoju i podzielenia globalnej większości zjednoczonej wokół celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych" - oświadczyło ukraińskie MSZ w komunikacie.

"To absurdalne, by Putin, który zaplanował, przygotował i przeprowadził wraz ze swoimi wspólnikami największą zbrojną agresję w Europie od czasów II wojny światowej, przedstawiał się jako zwolennik pokoju i proponował opcje zakończenia rozpoczętej przez siebie wojny, które podważają fundamenty międzynarodowego porządku prawnego i Karty Narodów Zjednoczonych" - zaznaczył resort ukraińskiej dyplomacji. Podkreślił, że nie jest to pierwsze ultimatum Putina i "nie ma nic nowego w tych regularnych oświadczeniach". "Jednocześnie czas ich wyrażania jest znaczący. Wysyłając takie sygnały w przestrzeń informacyjną w przeddzień inauguracyjnego Globalnego Szczytu Pokoju w Szwajcarii, Putin ma tylko jeden cel: uniemożliwić przywódcom i krajom udział w szczycie" - oceniło tamtejsze MSZ.

Ukraiński żołnierz PAP/UKRINFORM

Zdaniem ministerstwa pojawienie się oświadczeń Putina zaledwie dzień przed rozpoczęciem konferencji w Szwajcarii pokazuje, że Rosja boi się prawdziwego pokoju. MSZ wyraziło przekonane, że wszystkie kraje szczerze dążące do przywrócenia pokoju na Ukrainie "doskonale zdają sobie sprawę z prawdziwych motywów stojących za rosyjskimi oświadczeniami i nie pozwolą się wprowadzić w błąd". "Putin nie dąży do pokoju, on dąży do podziału świata. (...) Plany Rosji nie dotyczą pokoju, ale kontynuacji wojny, okupacji Ukrainy, zniszczenia narodu ukraińskiego i dalszej agresji w Europie" - zaakcentowano w komunikacie.

Według MSZ Ukraina potrzebuje potężnej i skutecznej międzynarodowej koalicji państw, które podzielają zasady sprawiedliwego pokoju, do których Rosja w pełni się zastosuje. "Udział jak największej liczby krajów i organizacji międzynarodowych w inauguracyjnym Globalnym Szczycie Pokoju ma kluczowe znaczenie dla zmuszenia Rosji do porzucenia ultimatum i przejścia do negocjacji w dobrej wierze w celu zakończenia wojny" - podsumowało ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Ultimatum Putina

Słowa ukraińskiej dyplomacji to komentarz do piątkowego oświadczenia Władimira Putina, których na spotkaniu z kierownictwem rosyjskiego MSZ w Moskwie ponownie obarczył Zachód winą za wojnę w Ukrainie. Powiedział, że rosyjskie wojska w 2022 roku stały pod Kijowem, ale "nie było decyzji o szturmowaniu miasta" - podaje propagandowa agencja TASS. W ten sposób Rosjanie rzekomo chcieli "skłonić Ukrainę do negocjacji".

Putin oświadczył, że Rosja będzie gotowa do rozpoczęcia negocjacji, gdy ukraińskie wojska zostaną całkowicie wycofane z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Są to regiony Ukrainy, których aneksję Rosja ogłosiła po rozpoczęciu pełnowymiarowej napaści na ten kraj.

Władimir Putin PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

- Moskwa wstrzyma ogień i będzie gotowa do rozmów, gdy Kijów zacznie wycofywać wojska i zobowiąże się do niewstępowania do NATO - powiedział Putin. Jako warunek konieczny przedstawił "neutralny, pozablokowy, nieatomowy status Ukrainy".

Wśród swoich warunków wymienił też zniesienie wszystkich sankcji zachodnich na Rosję i zatwierdzenie statusu Krymu i innych anektowanych części Ukrainy jako terytorium rosyjskiego w międzynarodowych umowach.

Autorka/Autor:momo//mrz

Źródło: PAP, Reuters