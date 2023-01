Ukraińskie władze: Rosja szykuje się do przełomowego zrywu w wojnie

Rosyjskie siły przygotowują się do przełomowego zrywu w wojnie z Ukrainą. Mobilizacja do armii i zmiany kadrowe w dowództwie dowodzą o prawdopodobieństwa kolejnej szerokiej ofensywy w lutym lub marcu - ocenił w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

W ocenie Daniłowa przeciwnik "wykorzystał już (siły czeczeńskich oddziałów - red.) Ramzana Kadyrowa i Grupy Wagnera, a teraz czas na (regularną - red.) rosyjską armię". - To dla nich ostatni dzwonek. Nie będzie już kogo wymieniać i winić za klęski, które poniosą na naszej ziemi - oznajmił szef RBNiO, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Ocenił, że wróg szykuje się do zrywu w wojnie. Jak dodał, kolejne natarcie, podobne do tego z 24 lutego 2022 roku, może nastąpić na przykład w rocznicę inwazji lub w marcu. - Mobilizacja (w Rosji - red.), która wcale nie została wstrzymana, to dla nas wyzwanie. Musimy przygotować się na ich próbę najazdu - zadeklarował Daniłow.