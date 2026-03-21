Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ukraińska armia odparła "największą próbę przełamania frontu"

Obwód zaporoski (sierpień 2025)
Ukraina powstrzymała największą próbę przełamania frontu
Źródło: Facebook/Trzeci Korpus Armijny Ukrainy
Rosyjska armia zaatakowała ukraińskie pozycje na siedmiu kierunkach jednocześnie, jednak atak został odparty - podał w sobotę Trzeci Korpus Armii Ukrainy. Jak podkreślił, "była to największa dotychczas próba przełamania frontu przez Rosjan".

Oddziały rosyjskie rozpoczęły natarcie w czwartek 19 marca wzdłuż granicy obwodów charkowskiego, donieckiego i ługańskiego. Atak został przeprowadzony na linii miast Łyman-Borowa, w pobliżu Słowiańska, na siedmiu kierunkach jednocześnie.

Trzeci Korpus Armii Ukrainy poinformował w sobotę, że była to "największa dotychczas próba przełamania frontu przez Rosjan".

"Rosjanie zaangażowali siły 1. Armii Pancernej i 20. Armii Ogólnowojskowej Federacji Rosyjskiej, jednak zaczęli ponosić straty, nie docierając do linii styczności" – przekazano w komunikacie w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono również nagranie wideo.

Rosja rzuciła do ataków ponad pół tysiąca żołnierzy piechoty, 28 jednostek sprzętu pancernego oraz ponad 100 motocykli, lekkie samochody typu buggy i quady - pisze Trzeci Korpus. Atak został jednak odparty, a Rosjanie ponieśli duże straty.

Według Ukraińców przeciwnik stracił około 100 sztuk sprzętu, w tym ciężki system miotaczy ognia Sołncepiok, 11 pojazdów opancerzonych i trzy czołgi. Zniszczono też ponad 160 dronów. Straty przeciwnika oszacowano na 405 żołnierzy, spośród których 288 to zabici, a 117 ranni.

"Obserwowaliśmy przygotowania do ofensywy"

Ukraiński korpus podkreślił w komunikacie, że czwartkowy atak Rosjan nie był dla niej zaskoczeniem, ponieważ "przez półtora miesiąca obserwowaliśmy oznaki przygotowań do ofensywy".

"Rosjanie intensyfikowali uderzenia bombami kierowanymi KAB na nasze przeprawy przez rzekę Oskił, próbując odciąć logistykę. Zaczęli budować własne przeprawy pontonowe i rozminowywać trasy - to jednoznacznie wskazywało na przygotowania do szeroko zakrojonego zmechanizowanego natarcia" – wyjaśniono.

Trzeci Korpus Armijny jest jednostką ukraińskich wojsk lądowych, powołaną w 2025 roku. Dowodzi nim generał brygady Andrij Biłecki, założyciel i pierwszy dowódca batalionu Azow oraz Trzeciej Brygady Szturmowej.

Jak powiedział, jego jednostka była przygotowana do rosyjskiej ofensywy. "Na różnych kierunkach przećwiczono działania obronne, każda brygada miała własny plan odparcia ataku. Korpus koordynował te działania i w rezultacie na wszystkich kierunkach uderzenia zostały udaremnione" - opisywał, cytowany w oświadczeniu Korpusu.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Wojna w UkrainieUkrainaRosja
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

