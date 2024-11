Ukraińskie wojsko: Rosjanie wystrzelili międzykontynentalny pocisk balistyczny

Rosjanie wystrzelili w czwartek międzykontynentalny pocisk balistyczny z obwodu astrachańskiego. To - jak pisze Reuters - pierwszy raz, kiedy Rosja wykorzystała taką broń do zaatakowania Ukrainy.

W czwartek rano Rosjanie ostrzelali Ukrainę . Według ukraińskich sił powietrznych, wykorzystali między innymi międzykontynentalny pocisk balistyczny. Jak pisze Reuters, Rosja po raz pierwszy użyła tego typu broni do zaatakowania Ukrainy .

Strona ukraińska opublikowała komunikat w tej sprawie, ale nie podała, jakiego typu rakietę balistyczną wystrzelili Rosjanie. Według informacji portalu Ukraińska Prawda, był to pocisk RS-26 Rubież, który został wymierzony w miasto Dniepr. To właśnie to miasto było celem porannego, zmasowanego uderzenia Rosjan.