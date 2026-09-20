Świat Rosyjskie drony nad Ukrainą. Wśród ofiar matka i jej dwoje dzieci Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rosja zaatakowała w nocy z soboty na niedzielę Ukrainę 138 dronami, zabijając 8 osób, w tym czworo dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DSNS

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W wyniku rosyjskiego ataku na obwód kijowski zginęły cztery osoby - przekazał szef administracji wojskowej obwodu, Tymur Tkaczenko. Matka i jej dwoje trzyletnich dzieci zginęli, gdy dron uderzył w prywatny dom. Czwarta ofiara - kobieta, której wieku nie podano - zmarła w szpitalu.

Z kolei w obwodzie sumskim zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. Według Sił Powietrznych rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak przy użyciu 138 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, z czego połowa to modele odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 101 z nich - przekazano.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował niedawno o wprowadzeniu nowego modelu drona przechwytującego, przeznaczonego do zwalczania między innymi rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym. Strącił on już w sobotę rosyjskiego drona nowej generacji, Gierań-5.

Pożar rafinerii w Moskwie

Ukraina wysłała drony na obwód moskiewski. Zaatakowana została między innymi rafineria w rosyjskiej stolicy, gdzie wybuchł pożar. Mer Moskwy przekazał, że Rosja od soboty zestrzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku miasta.

W wyniku ukraińskiego ataku na obwód moskiewski zginęły dwie osoby - przekazał z kolei gubernator obwodu Andriej Worobiow.