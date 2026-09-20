Rosyjskie drony nad Ukrainą. Wśród ofiar matka i jej dwoje dzieci
W wyniku rosyjskiego ataku na obwód kijowski zginęły cztery osoby - przekazał szef administracji wojskowej obwodu, Tymur Tkaczenko. Matka i jej dwoje trzyletnich dzieci zginęli, gdy dron uderzył w prywatny dom. Czwarta ofiara - kobieta, której wieku nie podano - zmarła w szpitalu.
Z kolei w obwodzie sumskim zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. Według Sił Powietrznych rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak przy użyciu 138 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, z czego połowa to modele odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 101 z nich - przekazano.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował niedawno o wprowadzeniu nowego modelu drona przechwytującego, przeznaczonego do zwalczania między innymi rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym. Strącił on już w sobotę rosyjskiego drona nowej generacji, Gierań-5.
Pożar rafinerii w Moskwie
Ukraina wysłała drony na obwód moskiewski. Zaatakowana została między innymi rafineria w rosyjskiej stolicy, gdzie wybuchł pożar. Mer Moskwy przekazał, że Rosja od soboty zestrzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku miasta.
W wyniku ukraińskiego ataku na obwód moskiewski zginęły dwie osoby - przekazał z kolei gubernator obwodu Andriej Worobiow.