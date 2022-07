Wspierające Putina Nocne Wilki objęte sankcjami UE. Członkowie klubu motocyklowego nie wjadą już do Polski

Rosyjski klub motocyklowy Nocne Wilki znalazł się na najnowszej liście instytucji i osób objętych unijnymi sankcjami. W dzienniku "Financial Times" szef grupy i przyjaciel Putina deklaruje, że "nie był zaskoczony" decyzją. Tymczasem członkowie klubu nadal czynnie wspierają inwazję Rosji na Ukrainę.

Nowe sankcje są częścią pakietu zatwierdzonego przez państwa członkowskie w tym tygodniu i obejmują również zakaz importu rosyjskiego złota, zakaz wszelkich transakcji z pożyczkodawcą Sbierbankiem, które nie są związane z żywnością oraz nakładają nakaz zamrożenia wszystkich jego aktywów. Pełną listę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21 lipca. Kiedy UE ogłosiła sankcje, Nocne Wilki były w Sewastopolu na anektowanym przez Rosję Krymie, gdzie członkowie klubu przygotowywali się do zorganizowania pokazu motocyklowego.

Nocne Wilki wspierają rosyjską inwazję

Klub znany jest ze swojego poparcia dla Kremla. Łączy typową dla gangów motocyklowych stylistykę z demonstrowaniem rosyjskich barw i okazjonalnie wiary prawosławnej. Od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę organizuje wiele koncertów i wieców poparcia dla działań Putina. Jak pisze "Financial Times", Nocne Wilki mają też na koncie przejazdy motocyklami w Rosji Centralnej, podczas których zbierano datki na rzecz prorosyjskich separatystów na ukraińskich terytoriach okupowanych. Od czasu inwazji na maszynach klubu często pojawia się symbol rosyjskiego najazdu - litera "Z".

Przywódca grupy, Aleksandr Załdostanow, znany również jako "Chirurg”', w rozmowie z "Financial Times" przyznał, że "nie był zaskoczony" sankcjami i że nie mają one dla niego "żadnego znaczenia". Popiera rosyjską inwazję, ponieważ - jak twierdzi - Rosja i Ukraina to "jeden kraj".