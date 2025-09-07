Zmasowany atak na Ukrainę. Zniszczone budynki, przerwy w dostawie prądu

Wojna w Ukrainie. Strony donoszą regularnie o wzajemnych ostrzałach pozycji Źródło: Reuters

> Rosjanie zaatakowali Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy za pomocą siedmiu dronów Shahed. W mieście wybuchły pożary. Zniszczeniu uległy domy mieszalne, przedszkole i teren przemysłowy - przekazał szef władz obowodowych Iwan Fedorow. Ostatni bilans poszkodowanych, jaki przedstawiły lokalne władze, mówił o 15 osobach rannych, z których cztery trafiły do ​​szpitala.

#Zaporizhzhia under attack: 7 Shahed drones struck the city. 4 people injured. Homes, a kindergarten, and an industrial site damaged. A fire broke out. russia keeps targeting civilians. This must stop. pic.twitter.com/hIHGqEKr8S — Ivan Fedorov (@IvanFedorovUA) September 6, 2025 Rozwiń

> W wyniku wrogiego ataku na obrzeżach miejscowości Putywl (obwód sumski) jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych - przekazał w sobotę szef wojskowej administracji obwodowej w Sumach Oleg Grigorow. Dodał, że wśród rannych jest 9-letnie dziecko.

Później przewodniczący Rady Miejskiej Kostiantyn Gawrylczuk uściślił, że rannych jest łącznie siedem osób, a ofiara śmiertelna to kobieta.

> Obrona przeciwpowietrzna odpierała ataki dronami także w innych regionach kraju, w tym w Kijowie. W stolicy, jak przekazał jej mer WItalij Kliczko, odłamki zniszczonych dronów wywołały pożar na dachu 16-piętrowego budynku mieszkalnego oraz dwóch innych dziewięciopiętrowych budynków. Trafiony został też budynek administracji państwowej. W centrum miasta były problemy z dostawą prądu.

W atakach na Kijów co najmniej 18 osób zostało rannych, w tym kobieta w ciąży. Zginęły co najmniej trzy osoby.

> W reakcji na zmasowane ataki Rosji na Ukrainę, poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty, a naziemne systemy "osiągnęły stan najwyższej gotowości" - podało w nocy w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. DORSZ podkreśliło, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru".

❗️Uwaga, w nocy z 6 na 7 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej… pic.twitter.com/V69DIxnTAJ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 6, 2025 Rozwiń

> Wołodymyr Zełenski przekazał, że prawie 60 procent broni, jaką dysponuje Ukraina, pochodzi z krajowej produkcji. Oświadczył też, że "po raz pierwszy w swojej historii Ukraina rozpoczęła budowę wspólnego z Danią zakładu produkcji komponentów do naszych (ukraińskich - red.) pocisków rakietowych i dronów".

Ukraińskie Siły Zbrojne w okolicach Charkowa Źródło: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

> Putin może przyjechać do Kijowa - powiedział w wywiadzie z amerykańską stacją ABC Wołodymyr Zełenski. Odniósł się w ten sposób do propozycji rosyjskiego przywódcy, aby obaj spotkali się w Moskwie. Tymczasem rosyjskie MSW wcześniej wpisało prezydenta Ukrainy na listę osób poszukiwanych.

> W sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe ofiar zbrodni wołyńskiej ekshumowanych w Puźnikach na zachodzie Ukrainy. Podczas tegorocznych prac znaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób - kobiet, mężczyzn i dzieci.

- Pochówek ofiar mordu w Puźnikach to przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób - powiedziała podczas uroczystości ministra kultury Marta Cienkowska, szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas uroczystości.

Pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach Źródło: TVN24

