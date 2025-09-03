Logo strona główna
Świat

Ławrow: oczekujemy dalszych rozmów z Ukrainą, ale też uznania "nowych realiów"

Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow
Flaga Ukrainy na jezdni przed ambasadą Rosji
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1286 dni temu. Moskwa oczekuje, że rozmowy z Kijowem będą kontynuowane, ale "nowe realia terytorialne" muszą być uznane, a także musi zostać sformowany "nowy system gwarancji bezpieczeństwa" - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Ukraina nigdy nie zgodzi się na legalizację rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, a jedyną drogą do zapewnienia tam bezpieczeństwa jest natychmiastowe wycofanie rosyjskich wojsk – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

> Donald Trump oświadczył, że jest "rozczarowany" przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Amerykański prezydent zapowiedział, że zamierza zrobić coś, by uratować ludzkie życia, jednak nie sprecyzował, jaki rodzaj działań ma na myśli.

> Moskwa oczekuje, że rozmowy z Kijowem będą kontynuowane, ale "nowe realia terytorialne" muszą być uznane, a także musi zostać sformowany "nowy system gwarancji bezpieczeństwa" - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow
Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow
Źródło: Maxim Shemetov/PAP/EPA

> Przed spotkaniem w Paryżu państw wspierających Ukrainę, które odbędzie się w czwartek, Pałac Elizejski oznajmił, że kraje europejskie są gotowe, jeśli chodzi o udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, i oczekują wsparcia Stanów Zjednoczonych.

> Rosja w sierpniu zmniejszyła intensywność akcji ofensywnych na froncie - wynika z danych ukraińskiego projektu DeepState. Organizacja, która śledzi ruch wojsk, ocenia, że zysk Rosji w Ukrainie po niemal trzech latach wojny, jest "praktycznie zerowy".

> Rosja jako gwarant pokoju w Ukrainie to niedźwiedź uzbrojony w broń atomową w kurniku – stwierdził Anders Rasmussen, były szef generalny NATO, na łamach "Financial Times".

> Władimir Putin postępuje odwrotnie od tego, co deklarował na Alasce i wobec tego w tym tygodniu będziemy uważnie rozważać nasze opcje - powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent w wywiadzie dla telewizji Fox News.

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Maxim Shemetov/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica