Ławrow: oczekujemy dalszych rozmów z Ukrainą, ale też uznania "nowych realiów"

> Ukraina nigdy nie zgodzi się na legalizację rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, a jedyną drogą do zapewnienia tam bezpieczeństwa jest natychmiastowe wycofanie rosyjskich wojsk – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

> Donald Trump oświadczył, że jest "rozczarowany" przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Amerykański prezydent zapowiedział, że zamierza zrobić coś, by uratować ludzkie życia, jednak nie sprecyzował, jaki rodzaj działań ma na myśli.

> Moskwa oczekuje, że rozmowy z Kijowem będą kontynuowane, ale "nowe realia terytorialne" muszą być uznane, a także musi zostać sformowany "nowy system gwarancji bezpieczeństwa" - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

> Przed spotkaniem w Paryżu państw wspierających Ukrainę, które odbędzie się w czwartek, Pałac Elizejski oznajmił, że kraje europejskie są gotowe, jeśli chodzi o udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, i oczekują wsparcia Stanów Zjednoczonych.

> Rosja w sierpniu zmniejszyła intensywność akcji ofensywnych na froncie - wynika z danych ukraińskiego projektu DeepState. Organizacja, która śledzi ruch wojsk, ocenia, że zysk Rosji w Ukrainie po niemal trzech latach wojny, jest "praktycznie zerowy".

> Rosja jako gwarant pokoju w Ukrainie to niedźwiedź uzbrojony w broń atomową w kurniku – stwierdził Anders Rasmussen, były szef generalny NATO, na łamach "Financial Times".

> Władimir Putin postępuje odwrotnie od tego, co deklarował na Alasce i wobec tego w tym tygodniu będziemy uważnie rozważać nasze opcje - powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent w wywiadzie dla telewizji Fox News.

