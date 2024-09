929 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja przeprowadziła w nocy atak dronami na Kijów. Jednostki obrony powietrznej odpowiedziały na ataki - poinformowało w poniedziałek ukraińskie wojsko. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja zaatakowała Kijów dronami - podała agencja Reutera, powołując się na komunikat ukraińskiego wojska. Jak dodano, jednostki obrony powietrznej odpowiedziały na atak.

>.Siły ukraińskie zaatakowały skład paliw w obwodzie biełgorodzkim na południu Rosji, wywołując serię pożarów - poinformował w niedzielę na Telegramie gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. "Ukraińskie wojsko, wspomagane przez drony, zaatakowało składowisko paliw w rejonie wołokonowskim" — napisał Gładkow. "Kilka zbiorników zapaliło się w wyniku eksplozji. Strażacy gaszą pożar" - dodał. Gładkow poinformował również o atakach dronów na trzy inne miejscowości. Władze lokalne nie odnotowały żadnych ofiar. Jak podała agencja Ukrinform, dron uderzył także w budynek administracyjny Gazpromu w Biełgorodzie w Rosji, w wyniku czego dwie osoby zostały ranne.

> W wyniku eksplozji, której przyczyny nie są jeszcze znane, pod gruzami budynku w Kijowie zginęły trzy osoby - przekazała w niedzielę na Telegramie administracja wojskowa ukraińskiej stolicy. Zaznaczono, że "pod gruzami może nadal znajdować się więcej osób". W czasie zdarzenia w stolicy Ukrainy nie uruchomiono syren przeciwlotniczych. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że do wybuchu doszło w "przedsiębiorstwie z branży samochodowej".

> W ciągu ostatnich 24 godzin - jak podał w niedzielę Sztab Generalny Ukrainy - w obwodzie donieckim doszło do ok. 100 starć wojsk Ukrainy z żołnierzami rosyjskimi. W sobotę w regionie zginęło pięcioro cywili, a 11 zostało rannych.

> W wyniku rosyjskiego ostrzału wsi w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w niedzielę zginęły trzy kobiety - poinformował gubernator obwodu Wadym Fiłaszkin. "Siły rosyjskie uderzyły w wieś Czerkaśke amunicją kasetową, zabijając trzy kobiety w wieku 43, 45 i 53 lat" - oświadczył Fiłaszkin. Lokalna policja napisała na Telegramie, że do ataku doszło ok. godz. 10.30 i wróg użył do jego przeprowadzenia prawdopodobnie wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet. Wskutek ataku rany odniosły też dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala - podano. W związku z ostrzałem prokuratura obwodowa rozpoczęła prace przygotowawcze w postępowaniu karnym w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych - poinformowała agencja Ukrinform.

24. Zmechanizowana Brygada Sił Zbrojnych Ukrainy, obwód doniecki PAP/EPA/PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZED BRIGADE HANDOUT

> Rosyjski dron rozbił się w sobotę we wschodniej Łotwie, trwa śledztwo w tej sprawie – poinformował w niedzielę na platformie X prezydent kraju Edgars Rinkeviczs. Ukraina wezwała swoich partnerów do wspólnego wykorzystania sił obrony powietrznej przeciwko Rosji. Do zdarzenia doszło w rejonie miasta Rezekne (Rzeżyca). Według wstępnych danych dron wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną z terytorium Białorusi, napisał prezydent.

> Holandia dostarczy Ukrainie więcej pocisków powietrze-powietrze do myśliwców F-16, które mogą być używane do zestrzeliwania innych samolotów. Minister obrony Ruben Brekelmans ogłosił to po międzynarodowych konsultacjach w sprawie wsparcia wojskowego dla Ukrainy - podała holenderska agencja prasowa ANP. Rodzaj i liczba pocisków nie zostaną ujawnione ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak wartość dostawy. Jednak minister przyznał, że pociski nadają się do atakowania samolotów wroga, pocisków manewrujących lub dronów. Kijów ma otrzymać również materiały do serwisowania samolotów F-16. Sprzęt obejmuje części zamienne, niezbędne materiały konserwacyjne i specjalne narzędzia.

Holenderski F-16 U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Luke Milano/DVIDS

> W nocy z soboty na niedzielę w trakcie ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. W powietrze poderwane zostały dwa samoloty F-16, które monitorowały dalszy lot bezzałogowca. Prowadzone są naziemne poszukiwania szczątków drona.

"System obserwacji radarowej zidentyfikował i śledził w nocy z soboty na niedzielę trasę drona, który wleciał w krajową przestrzeń powietrzną, a następnie opuścił terytorium kraju w kierunku Ukrainy" – powiadomiło Ministerstwo Obrony Narodowej (MApN) Rumunii w niedzielę rano.

