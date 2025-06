Rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Kijowie Źródło: Telegram/Andrij Jermak

> Siły Powietrzne Ukrainy powiadomiły o zniszczeniu 260 środków ataku powietrznego, z pomocą których Rosja uderzyła w ten kraj z piątku na sobotę. Głównym celem ataków była infrastruktura energetyczna w mieście Krzemieńczuk w środkowej części Ukrainy – przekazały władze w sobotę. Rosjanie wypuścili nad Ukrainę 272 dronów uderzeniowych typu Shahed i dronów-wabików, a także dwie rakiety Kindżał, dwie rakiety Iskander-K oraz cztery rakiety Kalibr, odpalone z Morza Czarnego – przekazano w komunikacie. W wyniku ataków ranna została jedna osoba.

> W sobotę portal RBK-Ukraina, z powołaniem na wywiad wojskowy ministerstwa obrony w Kijowie, przekazał, że Rosja dąży do zwiększenia produkcji dronów. "Obecnie, według informacji ukraińskiego wywiadu, przeciwnik może odpalać do 300 dronów uderzeniowych na dobę, jednak biorąc pod uwagę drony-wabiki, ich maksymalna liczba może sięgać 500" – napisał portal.

Zniszczenia po ataku Rosjan z użyciem rakiet i dronów Źródło: Yevhen Titov/PAP/EPA

> Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka spotkał się w sobotę w Mińsku ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem – podała państwowa agencja białoruska BiełTA, powołując się na biuro prasowe Łukaszenki. Według Reutera podróż miała między innymi poprawić atmosferę rozmów w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie w związku z tym, że Łukaszenka jest uważany za kluczowego sojusznika przywódcy Rosji Władimira Putina.

Aleksandr Łukaszenka spotyka się z wysłannikiem USA Keithem Kelloggiem Źródło: Reuters

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina latem zawrze umowy z niektórymi państwami zachodnimi, dotyczące eksportu ukraińskich technologii zbrojeniowych oraz wspólnej produkcji broni na ich terytorium. Zełenski ujawnił, że krajem numer jeden jest Dania, lecz pozytywne w jego ocenie rozmowy na ten temat prowadzone są z Norwegią, Niemcami, Wielką Brytanią i Litwą.

Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA/NECATI SAVAS

> Wołodymyr Zełensk odniósł się także w sobotę do wypowiedzi Putina, który oświadczył w piątek podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu, że Rosjanie i Ukraińcy to ten sam lud i w tym sensie "cała Ukraina" należy do Rosji. Ocenił, że Putin mówił z absolutną szczerością. - Tak, on chce całej Ukrainy i chce jej nie od czterech lat, nie od 2014 roku, ale od dawna: tak został sformowany przez rosyjski imperializm - wyjaśnił.

> Ministrowie spraw zagranicznych oraz przemysłu Czech zapowiedzieli zweryfikowanie zarzutów prezydenta Ukrainy, który m.in. czeskim firmom zarzucił obchodzenie sankcji poprzez dostarczanie Rosji maszyn do produkcji broni. Zełenski podobne praktyki zarzucił m.in. firmom z Niemiec.