Świat Katastrofa myśliwca F-16. Pilot katapultował się Oprac. Kamila Grenczyn |

Holenderskie F-16 przekazane Ukrainie (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/PAP

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"Utracono kontakt z myśliwcem F-16 Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Na jednym z kierunków frontu wykonywał misję bojową polegającą na przechwytywaniu celów powietrznych przeciwnika" - przekazały w komunikacie na Telegramie ukraińskie Siły Powietrzne.

Jak dodano, według wstępnych danych na pokładzie maszyny "doszło do sytuacji awaryjnej", co zmusiło pilota do katapultowania się. Zaznaczono, że pilot jest bezpieczny i został przewieziony do placówki medycznej.

Na miejscu działają eksperci i funkcjonariusze organów ochrony prawa, którzy badają przyczynę wypadku. Ukraińskie lotnictwo wojskowe przekazało też, że nie odnotowano żadnych ofiar czy szkód. W komunikacie nie wskazano lokalizacji katastrofy.

Holenderski myśliwiec F-16 przekazany Ukrainie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/PAP

Myśliwce F-16 w Ukrainie

Ukraina posiada obecnie prawdopodobnie około 50 myśliwców F-16 starszych generacji, ale zmodernizowanych. Były one dostarczone między innymi przez Holandię, Danię i Norwegię. Są one używane głównie do działań defensywnych, czyli zestrzeliwania dronów i pocisków manewrujących, a także do atakowania celów naziemnych.

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA generał Dan Caine poinformował 22 lipca, że ukraiński F-16 po raz pierwszy zestrzelił rosyjski samolot w walce powietrznej. Nie sprecyzował, jakiego typu była zestrzelona maszyna, jednak najprawdopodobniej chodzi o rosyjski myśliwiec Su-35, który został zestrzelony 8 lipca, o czym poinformowały ukraińskie media.

Stratę samolotu potwierdziły wówczas także źródła rosyjskie, nie było jednak jasne, czy odpowiadają za nią ukraińskie myśliwce czy bateria pocisków przeciwlotniczych Patriot.