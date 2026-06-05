Drony atakują rosyjskie pojazdy wojskowe na trasie, łączącej okupowane tereny w Ukrainie

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W 2023 roku Rosjanie zaczęli realizować gigantyczny projekt "Pierścienia Azowskiego" o wartości niemal 12 mld dol. Moskwa zaczęła budować na okupowanych terytoriach Ukrainy sieć szlaków transportowych o długości ponad 1400 kilometrów po serii ukraińskich ataków na Most Krymski.

- To kompleks autostrad, linii kolejowych, mostów i infrastruktury portowej, który Rosja tworzy wokół Morza Azowskiego, aby połączyć obwód rostowski, okupowany Donbas, Kraj Krasnodarski i Krym w jeden system logistyczny - mówi TVN24+ Iwan Tymoczko, analityk ds. wojskowości i szef rady rezerwistów sił lądowych Ukrainy.

Wielki projekt, zamiast być kręgosłupem rosyjskiej okupacji, staje się właśnie pułapką.

Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest dla Rosjan "Pierścień Azowski"?

W jaki sposób Ukraińcy zaczęli atakować ten projekt?

Jakie są konsekwencje nasilenia ataków na "Pierścień Azowski"?

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