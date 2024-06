BBC: potencjał ofensywny rosyjskiej armii słabnie, rośnie siła ogniowa Ukrainy

Ekspert: sytuacja zmienia się w kierunku przewagi Ukrainy

Analityk Agił Rustamzade uważa, że dzięki dostawom amunicji artyleryjskiej zmienił się stosunek ogniowy z poziomu 1 do 5 (gdy na jeden ukraiński wystrzał Rosja odpowiadała pięcioma) do 1 do 3.

BBC pisze, że najsilniejszą rosyjską bronią pozostają kierowane bomby lotnicze. Rosyjskie wojska dziennie wykorzystują do stu takich bomb. Ukraińska armia natomiast wciąż mierzy się z problemem kadrowym oraz nie otrzymała jeszcze całej obiecanej pomocy z Zachodu, w tym amunicji i samolotów. To stoi na przeszkodzie ukraińskim działaniom kontrofensywnym - kontynuuje portal.

Największy sukces rosyjskich wojsk w czerwcu

Największym sukcesem rosyjskich wojsk w czerwcu było rozpoczęcie natarcia na Toreck. BBC podsumowuje, że od 19 czerwca armia Rosji przesunęła się o ok. 2 km w stronę miasta i zajęła jego obrzeża. Względnie powolne tempo ofensywy może być związane z tym, że na danym odcinku działa niezbyt duże zgrupowanie rosyjskich wojsk. Eksperci oceniają jego liczebność na ok. 10 tys. żołnierzy

Analitycy wymieniają Toreck i Pokrowsk jako potencjalne główne cele letniej rosyjskiej ofensywy. BBC zauważa, że to drugie miasto jest ostatnim dużym bastionem ukraińskich sił zbrojnych na zachodzie Donbasu. Do samego miasta wojskom rosyjskim zostało jeszcze ok. 30 km, ale jedynie kilka kilometrów dzieli je od trasy Pokrowsk-Konstantynówka. Zajęcie odcinka trasy może doprowadzić do zakłócenia ukraińskich szlaków logistycznych.