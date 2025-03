> Rosja przeciąga wojnę, a my przekazujemy naszym partnerom wszystkie informacje o tym, jakie ataki przeprowadza rosyjska armia i do czego się przygotowuje. Oczekujemy odpowiedzi Ameryki, Europy i wszystkich naszych sojuszników na ten terror wobec naszych obywateli - oznajmił w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski po zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Charków. Zełenski przekazał, że w minionym tygodniu Rosjanie atakowali większość regionów jego państwa. Obrona powietrzna zestrzeliła łącznie ponad 2,3 tysiąca dronów oraz dziewięć pocisków różnego typu, w tym rakiet balistycznych.

> Armia rosyjska zwiększyła liczbę operacji szturmowych od czasu rozpoczęcia w Arabii Saudyjskiej rozmów o zawieszeniu broni - wynika z danych analitycznego projektu DeepState, monitorującego sytuację na froncie. Według sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych, w ciągu ostatniej doby do 147 starć bojowych. Agencja Associated Press, powołującej się na ukraińskich rozmówców, podała, że Kreml przygotowuje się do nowej ofensywy na linii frontu o długości tysiąca kilometrów.

> Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę stacji NBC, że jest "wkurzony" i "wściekły" na Władimira Putina i kwestionowanie przez niego legitymacji Wołodymyra Zełenskiego. - Jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia w sprawie powstrzymania rozlewu krwi w Ukrainie i jeśli uznam, że to była wina Rosji - co może nie być prawdą - ale jeśli uznam, że to była wina Rosji, nałożę cła wtórne na ropę, na całą ropę pochodzącą z Rosji - mówił Trump.