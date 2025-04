Policja we Włoszech Źródło: Reuters Archive

Włoskie media informują o odnalezieniu zwłok 22-letniej studentki rzymskiego uniwersytetu. Młoda kobieta była poszukiwana od 25 marca. W związku ze sprawą zatrzymano jej byłego chłopaka.

Zwłoki Ilarii Suli odnaleziono w środę o świcie w lesie niedaleko miejscowości Poli w stołecznym regionie Lacjum. Ciało było w walizce, nieopodal jednej z lokalnych dróg. Jak informuje portal dziennika "Corriere Della Sera" w nocy zatrzymano byłego chłopaka studentki - pochodzącego z Filipin, ale urodzonego we Włoszech 23-latka.

Odnalezienie zwłok studentki. Zatrzymany były chłopak

22-latka była studentką statystyki na Uniwersytecie Rzymskim (La Sapienza). We wtorek 25 marca jej rodzina poinformowała o zaginięciu dziewczyny. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia poszukiwanej, publikowane przez jej znajomych.

Jak pisze "Corriere Della Sera" do dramatycznego przełomu w poszukiwaniach doszło dziś w nocy, gdy policja weszła do mieszkania byłego chłopaka studentki. Ilaria miała wymieniać z nim wiadomości wieczorem w dniu zaginięcia. Mężczyzna został zatrzymany. Według informacji portalu RAI 23-latek miał przyznać się do zabicia dziewczyny. Miał pchnąć ją nożem, a następnie ukryć jej ciało w walizce. Według relacji "Corriere Della Sera" miał wyznać śledczym, że telefon dziewczyny wyrzucił do studzienki, a jej zwłoki wywiózł w pobliże Poli.

Il corpo di #IlariaSula, la 22enne scomparsa il 25 marzo a #Roma, è stato ritrovato all’interno di una valigia in un’area boschiva a Poli. La polizia indaga su una recente relazione finita con un giovane di origini filippine.#Tg1 pic.twitter.com/t47e6huGQu — Tg1 (@Tg1Rai) April 2, 2025 Rozwiń

W środę policja zabezpieczała ślady w jego mieszkaniu. Odnalezione ciało ma zostać poddane sekcji.