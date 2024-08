Pomazali zabytkowy most. Turystom grozi nawet 40 tysięcy euro kary 

Dwóch turystów zostało przyłapanych na niszczeniu słynnego Ponte Vecchio, czyli Mostu Złotników we Florencji. Mężczyźni w wieku 21 i 23 lat zostali zatrzymani przez policję w momencie, gdy pisali na zabytku swoje imiona. Za zniszczenie dobra kultury grozi im do 40 tysięcy euro kary.

Florencka policja przyłapała na gorącym uczynku dwóch młodych mężczyzn, którzy usiłowali pozostawić na popularnej wśród turystów atrakcji pamiątkę w postaci swoich imion. Funkcjonariusze podeszli do nich, gdy pisali po zabytku markerem – wskazuje wydane w czwartek oświadczenie władz Florencji. Zgodnie z jego treścią zniszczenia mostu dopuścili się turyści w wieku 21 i 23 lat.

Bezpośrednio po ujęciu mężczyźni zostali przetransportowani na pobliski posterunek policji celem "przeprowadzenia niezbędnych czynności". Na mocy wprowadzonych w tym roku regulacji mających chronić dobra kultury we Włoszech, mężczyznom grozi kara w wysokości od 10 do 40 tysięcy euro, co stanowi równowartość odpowiednio około 43 i 171 tysięcy złotych.