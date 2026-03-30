Skradziono obrazy warte miliony euro

Według lokalnej stacji telewizyjnej RAI z regionu Emilia-Romagna dotychczas ustalono, że na teren wilii w małej miejscowości 22 marca wdarła się grupa zakapturzonych złodziei, którzy wynieśli obrazy.

Z kolekcji zniknęły dzieła: "Ryby" Pierre-Auguste'a Renoira, "Martwa natura z czereśniami" Paula Cezanne'a i "Odaliska na tarasie" Henri Matisse'a.

"Ryby" Pierre-Auguste'a Renoira Źródło: Wikipedia

Obrazy znajdowały się w willi, która jest siedzibą Fundacji Magnani-Rocca. To galeria sztuki utworzona w 1978 roku przez krytyka i kolekcjonera sztuki Luigiego Magnaniego. Zbiory stanowi jego prywatna kolekcja dzieł sztuki.

Szacuje się, że wartość skradzionych obrazów to około 9 milionów euro, z czego około 6 milionów wart jest obraz "Ryby" ("Les Poissons") Renoira - przekazała BBC.

