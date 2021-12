Putin odwiedził Indie. Kraje zacieśniają współpracę obronną

Rosyjski prezydent Władimir Putin spotkał się w poniedziałek z szefem indyjskiego rządu Narendrą Modim. Rosja i Indie podpisały pakiet umów handlowych i zbrojeniowych, w tym na produkcję ponad 600 tysięcy karabinków AK-203. Broń na rosyjskiej licencji ma być wyprodukowana w indyjskiej fabryce. Rosja wyraziła też zainteresowanie dalszym dostarczaniem do Indii systemów rakietowych S-400.

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym po rozmowach przywódców stwierdzono, że Rosja i Indie "ponownie potwierdziły zamiar wzmocnienia współpracy obronnej, w tym wspólnego rozwoju produkcji sprzętu wojskowego".

Singh przekazał, że oba kraje podpisały 28 paktów inwestycyjnych, w tym umowy dotyczące stali, przemysłu stoczniowego, węgla i energii. Dodał, że obecnie realizowany jest kontrakt z 2018 roku na dostawę systemów S-400. - Zarówno Rosja, jak i Indie mają wizję bardziej policentrycznego, wielobiegunowego i sprawiedliwego porządku świata. W najważniejszych sprawach politycznych i militarnych mamy podobne lub takie same stanowiska - podkreślił z kolei Ławrow.

Druga wizyta zagraniczna Putina

Prezydent Rosji przebywa z wizytą w Indiach w warunkach coraz bardziej napiętych relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, również kluczowym sojusznikiem Indii, który wyraził zastrzeżenia co do rosnącej współpracy wojskowej między Moskwą a New Delhi.