Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Putin jak "ogr u bram". "Musi nadal pożerać"

Władimir Putin
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem
Źródło: TVN24
Putin jest "drapieżnikiem, ogrem u naszych bram", który "musi nadal pożerać" - ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron. Prezydent nie podziela optymizmu Donalda Trumpa co do planów zakończenia wojny w Ukrainie.

We wtorkowym wywiadzie dla telewizji LCI Emmanuel Macron powiedział, że Władimir Putin jest "drapieżnikiem, ogrem u naszych bram", który "musi nadal pożerać", by przetrwać. Zamieścił także komentarz na platformie X, w którym ostrzegł przed zamiarami Rosji.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
Źródło: president.gov.ua

Macron o wojnie w Ukrainie i zagrożeniu

Jak zauważyła agencja AFP, francuski prezydent - niegdyś wzywający, by nie upokarzać Putina - jest daleki od optymizmu prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

W wywiadzie dla LCI Macron zwrócił uwagę, że Putin w przeszłości rzadko dotrzymywał zobowiązań. - Dążył do zrewidowania granic, by rozszerzyć swoją władzę. Rosja stała się trwale siłą destabilizującą i potencjalnym zagrożeniem dla wielu z nas - powiedział prezydent Francji. Jako moment takiej zmiany wymienił lata 2007-2008. Podkreślił, że "bardzo trudno jest zawrócić", gdy taka logika łączy się z systemem politycznym, będącym dziedzictwem reżimu sowieckiego.

"On chce to zrobić dla mnie". Mikrofony zarejestrowały Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"On chce to zrobić dla mnie". Mikrofony zarejestrowały Trumpa

Wcześniej, w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC News, Macron przyznał, że nie podziela optymizmu Trumpa. - Gdy patrzę na sytuację, na fakty, nie dostrzegam, by prezydent Putin chciał teraz pokoju, ale może jestem zbyt pesymistyczny - powiedział.

"Rosja nie daje żadnego sygnału, że chce pokoju"

Również we wtorek francuski prezydent zamieścił krótki komentarz na platformie X, dołączając zdjęcia z rozmów w Waszyngtonie z udziałem Trumpa, przywódców europejskich i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Dziś Rosja nie daje żadnego sygnału, że chce pokoju. Doświadczenie z ostatnich 15 lat jest takie, że (Putin) nie negocjuje w sprawie pokoju za każdym razem, gdy sądzi, że wygra poprzez wojnę - ocenił Macron.

Macron był jednym z europejskich liderów, którzy wraz z Wołodymyrem Zełenskim udali się w poniedziałek do Waszyngtonu na spotkanie z Trumpem. Podczas szczytu przywódcy europejscy zgodzili się z prezydentem USA, że Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / AFP POOL

Udostępnij:
TAGI:
Emmanuel MacronWładimir PutinWojna w UkrainieDonald Trump
Czytaj także:
Zoo Londyn
Lemury już stanęły na wadze, sajmiri będą oszukiwać
METEO
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Brama wyłamana, na miejscu policyjni antyterroryści i strażacy
WARSZAWA
imageTitle
Grali jak z nut. Świątek i Ruud mają półfinał
EUROSPORT
Iga Świątek i Casper Ruud podczas US Open
Dwie wygrane w dwie godziny. Świątek i Ruud w grze o tytuł US Open [RELACJA]
EUROSPORT
Budapeszt
"Pierwszy wybór" Amerykanów. To tu może dojść do spotkania Putin - Zełenski
Świat
Jemen
Powódź w stolicy i w ważnym porcie. Ranni i duże szkody
METEO
Władimir Putin
Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim
Świat
Tak jest
"USA uczestniczą w dzieleniu Ukrainy"
Świat
Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
Budowa trasy tramwajowej wkracza w kolejną fazę. Duże zmiany na Grójeckiej
WARSZAWA
Marco Rubio
"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy
Świat
imageTitle
Zmęczenia nie było widać. Świątek przywitała się z US Open wygraną
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Zostały uznane za wątpliwe". Kontrola w tym tygodniu
BIZNES
Burza, chmury, możliwy deszcz, pochmurnie, groźna pogoda
Przelotny deszcz i lokalne burze. Pogoda na jutro
METEO
Aleksandra
Choroba codziennie odbiera sprawność 5-letniej Oli. "Muszę krzyczeć głośniej"
Polska
imageTitle
Nie doszedł do siebie. Lider rankingu poza turniejem mikstów US Open
EUROSPORT
shutterstock_2332496477
Tajemnicze zakłócenia. Wydano ostrzeżenia
BIZNES
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Brak Polski na szczycie w USA. Rzecznik MSZ: sam się zastanawiałem...
Polska
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
W kolejce do kontroli paszportowej robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem
WARSZAWA
imageTitle
Wielkie gwiazdy w zupełnie nowym turnieju miksta. US Open zaskoczy
EUROSPORT
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk apeluje w sprawie Nawrockiego
Polska
Konkret24. Koalicja chętnych, czyli kto? Po co powstała? Wyjaśniamy
Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał
Zuzanna Karczewska
Zaspy gradu
Zaspy gradu na ulicach. "Tak silnej burzy nie było tutaj od 20 lat"
METEO
imageTitle
Lewandowski coraz bliżej powrotu na boisko. "Ma znaleźć się w kadrze"
EUROSPORT
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie
Szczecin
Giorgia Meloni
Premierka Włoch reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci
Świat
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Zniknął z jej oszczędnościami
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Pobił przechodnia, a potem zaatakował policjantów
Opole
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dotacja KPO dla prezydenta Krakowa? "Jawne kłamstwa". Jest pozew
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica