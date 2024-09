Wielkie wsparcie dla Ukrainy. "Świetna wiadomość"

Do tej kwestii odniósł się ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. "Świetna wiadomość! Sekretarz Blinken ogłosił dziś prawie 290 milionów dolarów dodatkowego finansowania na pomoc humanitarną dla Ukrainy, w tym ponad 24 miliony dolarów na wsparcie integracji najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy tutaj, w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych. "To kontynuacja naszego wsparcia dla osób dotkniętych brutalną wojną Rosji w Ukrainie. Jesteśmy dumni, że do tej pory przekazaliśmy ponad 220 milionów dolarów na pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce, przy współpracy z polskim rządem i za pośrednictwem organizacji międzynarodowych IOM, UNICEF, UNHCR i WHO" - dodał.