Cegły, race i koktajle Mołotowa. Kolejne starcia na Wyspach

Manifestacje, które gromadzą głównie zwolenników skrajnej prawicy, mają charakter antyimigrancki i antyislamski, co jest związane z pojawiającymi się tuż po zabójstwie fałszywymi doniesieniami, jakoby sprawca był muzułmańskim azylantem .

Starcia w szeregu miast

Kolejne takie protesty odbyły się w poniedziałek wieczorem w kilku miastach, m.in. w Plymouth i Birmingham. W tym pierwszym mieście doszło do starć pomiędzy demonstrantami a policjantami, którzy oddzielali ich od kontrmanifestantów. Pomimo że około 150 funkcjonariuszy oddzielało od siebie obie grupy, uczestnicy antyimigranckiego protestu rzucali kamieniami, butelkami i innymi przedmiotami, a także odpalali race.

Ataki z użyciem cegieł

Według BBC, 50-letni mężczyzna został zabrany do szpitala w wyniku napaści, do której doszło w poniedziałek wieczorem podczas zamieszek w Belfaście. Policja traktuje to zdarzenie jako przestępstwo z nienawiści na tle rasowym.