"Wiele osób ranionych nożem" w pociągu

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w pociągu LNER, który jechał do miasta Huntingdon w hrabstwie Cambridgeshire. Na miejsce incydentu wysłano ponad 30 funkcjonariuszy. Zatrzymano dwie osoby.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 19.39 z informacją o wielu osobach ranionych nożem w pociągu - przekazał rzecznik policji Cambridgeshire.
Nie podano szczegółowych informacji o liczbie osób dźgniętych nożem ani o stopniu ich obrażeń.
Autorka/Autor: kgr/ads
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: British Transport Police