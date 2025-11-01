"Wiele osób ranionych nożem" w pociągu

Huntingdon w Wielkiej Brytanii Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w pociągu LNER, który jechał do miasta Huntingdon w hrabstwie Cambridgeshire. Na miejsce incydentu wysłano ponad 30 funkcjonariuszy. Zatrzymano dwie osoby.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 19.39 z informacją o wielu osobach ranionych nożem w pociągu - przekazał rzecznik policji Cambridgeshire.

Nie podano szczegółowych informacji o liczbie osób dźgniętych nożem ani o stopniu ich obrażeń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD