Świat

"Wiele osób ranionych nożem" w pociągu

British Transport Police
Huntingdon w Wielkiej Brytanii
Źródło: Google Earth
Wiele osób zostało zranionych nożem w pociągu - poinformował rzecznik policji w hrabstwie Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii. Zatrzymano dwie osoby.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w pociągu LNER, który jechał do miasta Huntingdon w hrabstwie Cambridgeshire. Na miejsce incydentu wysłano ponad 30 funkcjonariuszy. Zatrzymano dwie osoby.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 19.39 z informacją o wielu osobach ranionych nożem w pociągu - przekazał rzecznik policji Cambridgeshire.

Nie podano szczegółowych informacji o liczbie osób dźgniętych nożem ani o stopniu ich obrażeń.

pc

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: British Transport Police

Wielka Brytania
