Uzależniona od vapowania, straciła część płuca. "Była bliska zatrzymania akcji serca" 

Nałogowo paląca e-papierosy Kyla Blight, 17-latka z Wielkiej Brytanii, trafiła do szpitala w stanie zagrożenia życia. Dziewczynę uratowano, lekarze zmuszeni byli jednak usunąć część jej zapadniętego płuca. Ojciec nastolatki jest przekonany, że to vapowanie było przyczyną jej problemów zdrowotnych. Teraz nagłośnił jej historię, chcąc przestrzec innych przed możliwymi konsekwencjami sięgania po e-papierosy.

Nastolatka straciła część płuca

Jak tłumaczy, nagłe pogorszenie stanu zdrowia córki było spowodowane pęknięciem kolejnego pęcherzyka płucnego. Tym razem doprowadziło ono jednak do zapadnięcia się jednego z jej płuc. Zgodnie z relacją Marka Blighta, w momencie przyjęcia do szpitala Kyla "była bliska zatrzymania akcji serca". W placówce dziewczyna przeszła drenaż opłucnej w celu ustabilizowania jej stanu, a kilka dni później została poddana ponad pięciogodzinnej operacji, w trakcie której usunięto jej część płuca. Operacja się udała, jednak dziewczyna została wypisana ze szpitala dopiero po dwóch kolejnych tygodniach.

Operacja przez e-papierosy

"Uważa się, że to nadmierne wapowanie spowodowało jego (pęcherzyka płucnego - red.) pęknięcie i zapadnięcie się płuca", podkreśla portal Manchester Evening News. Również ojciec dziewczyny zaznacza, że tym, co najpewniej doprowadziło do pęknięcia pęcherzyka płucnego u jego córki, było jej nałogowe vapowanie. Mężczyzna przyznaje w rozmowie z "Metro", że zdarzyło mu się przyłapać córkę na korzystaniu z e-papierosa, nie podejrzewał jednak, że robiła ona to regularnie.