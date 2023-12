Trzymał w zamrażarce zwłoki przyjaciela. "Nie był gotowy, by dać mu odejść"

Na dwa lata więzienia skazany został 53-letni Damion Johnson z Birmingham, który trzymał w zamrażarce ciało swojego przyjaciela. Śledztwo nie wykazało, by mężczyzna przyczynił się do śmierci znajomego. Według prokuratury Johnson "nie działał racjonalnie", ponieważ "nie był gotowy, by dać swojemu przyjacielowi odejść".

Zwłoki przyjaciela w zamrażarce

Zamrażarka z ciałem

"Niecodzienne przestępstwo"

Podczas rozprawy, która odbyła się 5 grudnia w sądzie hrabstwa Derbyshire, Johnsona uznano za winnego trzech zarzutów oszustwa oraz doprowadzenia do tego, że Wainwright nie został godnie pochowany. Skazano go na dwa lata więzienia.

Sędzia Shaun Smith przyznał, że to, co zrobił Johnson, było "niecodziennym przestępstwem". Dodał jednocześnie, że nie sugeruje, iż 53-letni mężczyzna przyczynił się do zgonu swojego współlokatora. - Gdyby zaakceptował pan jego śmierć i poradził sobie z nią w normalny sposób, (Wainwright - red.) miałby godny pochówek. Zamiast tego kupił pan zamrażarkę skrzyniową i schował w niej ciało. To było celowe działanie. Wiedział pan, co zamierza zrobić - podsumował Smith.