Premier Liz Truss będzie towarzyszyła Karolowi III podczas wizyt w Szkocji, Irlandii Północnej i Walii

Liz Truss przejęła urząd premiera we wtorek, gdy królowa Elżbieta II powierzyła jej misję utworzenia rządu. Jak się okazało dwa dni później, było to ostatnie oficjalne spotkanie monarchini.

Liz Truss będzie towarzyszyła Karolowi III

Po południu w sobotę Pałac Buckingham potwierdził, że w poniedziałek nowy król uda się do Szkocji, we wtorek do Irlandii Północnej, a w piątek do Walii. W stolicy Szkocji weźmie udział w kondukcie, który odprowadzi trumnę z ciałem Elżbiety II z Pałacu Holyroodhouse do edynburskiej katedry oraz czuwaniu przy trumnie, ale także spotka się z rządem Szkocji.