"Guardian": ponad 40 tysięcy "lotów widmo" na brytyjskich lotniskach w ciągu ostatnich trzech lat

"Guardian": Tysiące "lotów widmo"

Dziennik wskazuje, że połowa ze wszystkich "lotów widmo" miała miejsce w obrębie Zjednoczonego Królestwa, a dwie trzecie odbyło się z udziałem największych brytyjskich lotnisk - w tym w Birmingham (1455 lotów), Luton (1307 lotów) i Bristol (758 lotów). Jako przykład podano dwa przeanalizowane kwartały z ostatnich trzech lat, oba przypadające na czas pandemii COVID-19 . W jednym z nich z londyńskiego lotniska Luton do Polski odleciały 62 puste samoloty, a w drugim z lotniska Heathrow do USA lub odwrotnie bez pasażerów odleciały aż 663 samoloty.

Zgodnie z przepisami, aby utrzymać prawo do obsługi danego połączenia (tzw. slotu), linia lotnicza powinna zrealizować na nim co najmniej 80 proc. połączeń. Chodzi o zagwarantowanie pasażerom przelotu, nawet w przypadku czasowego braku zainteresowania większej liczby podróżnych danym połączeniem. Podczas pandemii popyt na loty samolotem znacząco spadł, więc linie lotnicze mogły być zmuszone do realizowania lotów widmo, aby nie stracić miejsc na najważniejszych lotniskach.

Reakcje z branży

Wpływ na klimat

Opublikowane dane spotkały się z krytyczną reakcją ze strony aktywistów środowiskowych, którzy zwracają uwagę, że transport lotniczy to jeden z bardziej szkodliwych dla klimatu sposobów podróżowania. To także jedna z najmniej ekologicznych aktywności człowieka.

- Publikacja tych danych to krok we właściwym kierunku, ale potrzebujemy więcej transparentności, aby zrozumieć, dlaczego te niewydajne, zanieczyszczające środowisko praktyki są kontynuowane i aby pociągnąć do odpowiedzialności głównych winowajców - powiedział Tim Johnson z Federacji Ochrony Środowiska Lotniczego. - W obliczu kryzysu klimatycznego szokujący jest fakt, że tak wiele pustych samolotów spalało paliwa kopalne, emitując jeszcze więcej CO2 do atmosfery - dodał.