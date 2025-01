Wyrok za zabójstwo 10-letniej Sary

Na początku grudnia 2024 roku Urfan Sh. i jego żona zostali uznani winnymi zabójstwa 10-letniej Sary. 17 grudnia Centralny Sąd Kryminalny w Londynie (Old Bailey) ogłosił wymiar kary. Oboje zostali skazani za dożywocie, przy czym minimalna kara więzienia dla Urfana Sh. to 40 lat, a dla jego żony Beinash B. 33 lata - informowało BBC. Opisując stopień okrucieństwa sprawców sędzia mówił, że był on "wręcz niepojęty". Wujek dziewczynki Faisal Malik został skazany na 16 lat za to, że nie zapobiegł śmierci dziecka.