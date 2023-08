Oddała nerkę swojemu ciężko choremu mężowi. "Mieliśmy większe szanse na wygraną w loterii"

Prawdopodobieństwo, że będzie mogła oddać mężowi swoją nerkę, wyliczono na jeden do 22 milionów, informuje BBC. Ale udało się. Szczęśliwa para z Leicester dochodzi do siebie po lipcowym przeszczepie.

U 51-letniego Darrena Creeda, cenionego szefa kuchni, 12 lat temu zdiagnozowano wielotorbielowatość nerek. Długo radził sobie z chorobą, jednak z czasem wydajność jego nerek spadła do zaledwie do 19 proc. Wiązało się to z chronicznym zmęczeniem i perspektywą częstych dializ. Jak wspomina w BBC jego żona, Donna Creed, nawet prowadzenie rozmowy było dla niego wyzwaniem. Wtedy lekarze z Leicester General Hospital namówili go, by zaczął szukać dawcy.