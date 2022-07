Wielka Brytania. Kolejne rezygnacje w rządzie Borisa Johnsona

Do 44 wzrosła liczba osób, które od wtorku zrezygnowały ze stanowisk różnego szczebla w rządzie brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Prokurator generalna Suella Braverman, choć sama rezygnacji nie złożyła, wezwała szefa rządu do dymisji.

Gove w środę miał powiedzieć Johnsonowi, że jego czas się skończył i powinien złożyć rezygnację. Nie był jednak w grupie kilku ministrów, którzy udali się w środę wieczorem na Downing Street, by przekonać Johnsona do dymisji.

Delegacja

Prokurator generalna wzywa do dymisji

Kto odszedł

Fala rezygnacji rozpoczęła się po tym, jak Downing Street przyznało, że Johnson od 2019 roku wiedział o zarzutach wobec posła Chrisa Pinchera, dotyczących jego niewłaściwego zachowania seksualnego, a mimo to powołał go w lutym tego roku na stanowisko zastępcy whipa, czyli osoby pilnującej dyscypliny w klubie poselskim.

*Gabinet w Wielkiej Brytanii to naczelny organ władzy wykonawczej, w skład którego wchodzi premier oraz najważniejsi ministrowie (około 20 osób). "Rząd" to pojęcie szersze, odnosi się do całości administracji (łącznie około 100 ministrów).

Johnson nie chce odejść

W środę podczas cotygodniowej sesji poselskich pytań do premiera Johnson został zapytany przez jednego z posłów z własnej Partii Konserwatywnej, czy "są to okoliczności, w których powinien podać się do dymisji". Odparł, że zrobiłby to, gdyby "czuł, że nie jest możliwe, by rząd kontynuował pracę". - Zadaniem premiera w trudnych okolicznościach, kiedy otrzymał kolosalny mandat, jest kontynuowanie działań i to właśnie zamierzam zrobić - oświadczył.