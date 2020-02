Grała na skrzypcach Gershwina i Mahlera. W tym czasie chirurdzy operowali jej mózg

U 53-letniej skrzypaczki Dagmary Turner zdiagnozowano nowotwór mózgu. Obawiała się, że postępująca choroba z czasem uniemożliwi jej grę na instrumencie. - Skrzypce to moja pasja. Gram, odkąd skończyłam 10 lat. Myśl, że mogłabym to stracić, łamała mi serce - opowiadała kobieta.

Grała Gershwina i Mahlera w czasie operacji mózgu

By uchronić tę część mózgu przed uszkodzeniem, neurochirurg profesor Keyoumars Ashkan zaproponował, by kobieta w tym czasie grała na skrzypcach. Miało to dawać pewność lekarzom, że nie uszkodzili tego ośrodka.