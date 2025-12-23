Dwa identyczne murale. "Dość poruszające, że ludzie się nie zatrzymują"

Mural Banksy'ego na budynku sądu w Londynie Źródło: Reuters

Banksy umieścił na swoim oficjalnym koncie na Instagramie zdjęcie wykonane na ścianie nad garażami w Bayswater. Według ustaleń stacji BBC Banksy jest także autorem identycznego dzieła w centrum Londynu.

W rozmowie z BBC brytyjski artysta Daniel Lloyd-Morgan powiedział, że jego zdaniem dzieło Banksy’ego to zwrócenie uwagi na problem bezdomności wśród dzieci. - Dla wielu dzieci czas świąt Bożego Narodzenia to nie jest czas zabawy - stwierdził.

Lloyd-Morgan przyznał, że wielu przechodniów ignoruje mural, który znajduje się w Centre Point. - To ruchliwa okolica. Dość poruszające jest to, że ludzie się nie zatrzymują. Podobnie przechodzą obok bezdomnych, udają, że nie widzą ich leżących na ulicy – wyjaśnił. Zdaniem artysty dziecko na rysunku wskazuje Gwiazdę Polarną.

Redakcja BBC zwróciła uwagę, że rysunek znajduje się na budynku przy New Oxford Street 101-103, gdzie w 1974 r. odbywały się protesty przeciwko polityce mieszkaniowej.

Dzieło Banksy'ego przed Centre Point w Londynie Źródło: Centre Point/PAP/EPA

Gmach wybudowany w 1963 r. jako biurowiec przez dekadę był niezamieszkany, co budziło wówczas gniew wśród londyńczyków cierpiących na brak mieszkań. Od 1980 do 2014 r. znajdowała się tutaj siedziba Konfederacji Brytyjskiego Przemysłu. W 2015 r. biurowiec został przekształcony na apartamentowiec.

Liczne dzieła Banksy'ego

To drugie dzieło Banksy’ego namalowane w Londynie w tym roku. We wrześniu mural przedstawiający sędziego, który uderza leżącego na ziemi protestującego, pojawił się na ścianie budynku Royal Courts of Justice, gdzie mieści się Wysoki Trybunał. Dzieło szybko zostało usunięte, gdyż, jak tłumaczył rzecznik kompleksu sądowego, budynek jest zabytkiem i musi zachować oryginalny charakter.

W ubiegłym roku Banksy stworzył w Londynie kilka prac o tematyce zwierzęcej, m.in. sylwetki słoni, które wyciągają do siebie trąby, wychylając się z okien, czy pelikany połykające ryby namalowane nad reklamą baru rybnego.

W grudniu 2024 r. w Neapolu namalował dzieło przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem. Artysta wykorzystał wystający ze ściany wylot przerdzewiałej rury, która wygląda jak rana postrzałowa w klatce piersiowej Maryi. W 2022 r. stworzył kilka prac na zniszczonych przez działania wojenne budynkach w Ukrainie, m.in. Kijowie, Irpieniu i Borodziance.

Banksy znany jest z graffiti poruszających tematy polityczne i społeczne. Jego tożsamość jest nieznana. Za pośrednictwem swoich prac często krytykuje kapitalizm, wojnę i degradację środowiska. Jego prace osiągają na aukcjach bardzo wysokie ceny – w marcu jego dzieło "Toxic Beach" zostało sprzedane za 4,3 mln funtów (ponad 21 mln zł).

