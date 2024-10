Sytuacja, opisywana przez stację BBC, miała miejsce w szpitalu Royal Sussex County Hospital w Brighton, nie podano kiedy dokładnie do niej doszło. Chirurg, nie mogąc znaleźć sterylnego skalpela, postanowił wykorzystać do otwarcia klatki piersiowej pacjenta swojego prywatnego scyzoryka, którego zazwyczaj używał do krojenia owoców na drugie śniadanie.

Chirurg operował scyzorykiem

Pytany o komentarz do sprawy ekspert, biegły sądowy ds. zaniedbań medycznych prof. Graeme Poston, podkreślił, że sytuacja jednocześnie "zaskakuje go i przeraża". - Po pierwsze, scyzoryk nie jest sterylny. Po drugie, nie jest to narzędzie do operowania. I po trzecie, cały zestaw narzędzi (chirurgicznych) powinien był tam być - zaznaczył.