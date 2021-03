Protest przerodził się w zamieszki. Spalone radiowozy, ranni funkcjonariusze, "bezprecedensowa przemoc"

"Najgorsza przemoc w Bristolu od wielu, wielu lat"

- To jest najgorsza przemoc w Bristolu od wielu, wielu lat. To naprawdę bezprecedensowa przemoc. Od czterech do sześciu, a prawdopodobnie więcej funkcjonariuszy jest poważnie rannych, a niektórzy mają połamane kości. Nic nie wskazywało, że dojdzie do takiej erupcji - powiedział Andy Roebuck, szef regionalnej policji Avon i Somerset.