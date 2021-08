Wielka Brytania ewakuuje swoich obywateli i współpracowników z Afganistanu

Premier Boris Johnson zapowiada, że większość obywateli kraju przebywających w Afganistanie zostanie sprowadzona do Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych kilku dni. Dodał, że wzmożone zostaną także wysiłki w celu sprowadzenia do Wielkiej Brytanii tych Afgańczyków, którzy pomagali w operacji wojskowej przez ostatnie 20 lat.

W ewakuacji Brytyjczyków z Afganistanu pomogą żołnierze

W czwartek wieczorem brytyjski rząd ogłosił, że wyśle do Afganistanu 600 żołnierzy, którzy mają pomóc w ewakuacji brytyjskich obywateli. Boris Johnson bronił też decyzji o zakończeniu obecności wojskowej w Afganistanie, choć przyznał, że była ona bardzo trudna. - Myślę, że musimy być realistami co do zdolności Wielkiej Brytanii lub jakiegokolwiek innego mocarstwa do narzucenia rozwiązania militarnego, rozwiązania bojowego w Afganistanie - przyznał