Kosztowny remont rezydencji, premier w ogniu krytyki. "Musimy wiedzieć, kto dał pieniądze"

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nie ma w ostatnim czasie zbyt dobrej prasy. Brytyjskie media przytaczają słowa szefa rządu, z których wynika, że był on niechętny wprowadzaniu lockdownu w kraju, nawet kosztem wzrostu liczby ofiar pandemii. Na pierwszy plan wybija się także kosztowny remont rezydencji na Downing Street i kwestia tego, kto go sfinansował.

Dziennik "Daily Mail" napisał w poniedziałek, że w październiku 2020 roku podczas narady na Downing Street Boris Johnson miał powiedzieć: "Nigdy więcej pieprzonych blokad – niech ciała piętrzą się w tysiącach", choć wkrótce później ostatecznie wprowadził drugi lockdown, a na początku stycznia bieżącego roku – trzeci.

Johnson zaprzeczył, by wypowiedział te słowa.

Tymczasem we wtorek kolejne dowody na spory w rządzie wokół lockdownu przyniósł "The Times". Według tej gazety, Johnson przekonywał we wrześniu ubiegłego roku, iż nie ma dowodu, by blokady działały i raczej "pozwoli (koronawirusowi – red.) działać z pełną siłą" niż wprowadzać lockdown, który wyrządzi szkody ludziom i firmom. Tych słów rzecznik Johnsona nie zdementował w jasny sposób. - Widziałem różne doniesienia i spekulacje, które zniekształcają działania premiera. Przez cały czas koncentrował się on na ratowaniu życia i środków do życia – oświadczył.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii Shutterstock

Kontrowersyjny remont rezydencji premiera

Jednak we wtorek uwaga mediów, a także opozycji, przeniosła się na inną z kilku kontrowersji, które się pojawiły w ostatnich dniach – na remont służbowej rezydencji premiera na Downing Street. Ta sprawa, jak się ocenia, może być znacznie większym problemem dla szefa rządu.

Po wprowadzeniu się latem 2019 roku na Downing Street, Johnson i jego narzeczona Carrie Symonds przeprowadzili gruntowną renowację mieszkalnej części rezydencji, która miała kosztować 200 tysięcy funtów. Ale premier na pokrycie wydatków mieszkaniowych dostaje tylko 30 tysięcy funtów rocznie. Powstaje zatem pytanie, kto sfinansował remont. Sprawę wyciągnął w piątek na światło dzienne były główny doradca Johnsona Dominic Cummings, który twierdzi, że premier chciał, aby to darczyńcy Partii Konserwatywnej potajemnie sfinansowali remont. Cummings dodał, że byłoby to nieetyczne i zapewne nielegalne w świetle obowiązujących przepisów.

Rezydencja brytyjskiego premiera na Downing Street PAP/EPA/ANDY RAIN

Biuro Johnsona wyjaśniało, że pokrył on wydatki z własnej kieszeni, a odnosząc się do informacji o dotacjach, przekonywało, iż zostały one zwrócone. Według tych wyjaśnień była to więc bardziej pożyczka. Zarówno dotacje, jak i pożyczki muszą być deklarowane przez szefa rządu, choć nie jest jasne, czy Johnson już powinien był ją zadeklarować w oświadczeniu majątkowym, czy też termin na to jeszcze nie upłynął.

Jak podał we wtorek "Daily Mail", w centrum kontrowersji jest konserwatywny członek Izby Lordów lord Brownlow, który miał przekazać 58 tysięcy funtów na rzecz partii na pokrycie wydatków związanych z renowacją.

"Naprawdę musimy wiedzieć, kto dał pieniądze"

Opozycyjna Partia Pracy we wtorek wprost zarzuciła Johnsonowi, że skłamał w sprawie renowacji rezydencji. - Naprawdę musimy wiedzieć, kto udzielił pożyczki, kto dał pieniądze, ponieważ musimy wiedzieć, wobec kogo premier jest lojalny. Mówiąc szczerze, on wczoraj skłamał. To nie było wystarczająco dobre (wyjaśnienie – red.) – powiedział BBC Jonathan Ashworth, który w laburzystowskim gabinecie cieni jest odpowiednikiem ministra zdrowia. W podobnym tonie wypowiedziała się zastępczyni lidera partii Andrea Rayner.

Tymczasem kolejna w ostatnich tygodniach niejasność w sprawach finansowych w rządzie coraz bardziej przekłada się na jego postrzeganie przez wyborców.

Jak wynika z sondażu opublikowanego we wtorek przez dziennik "The i", 50 procent ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że w rządzie istnieje kultura korupcji, podczas gdy przeciwnego zdania jest tylko 11 procent. Nawet wśród wyborców Partii Konserwatywnej więcej badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, niż nie zgodziło.

Autor:momo//now

Źródło: PAP