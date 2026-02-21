Biskup aresztowany za napaść seksualną

Parlament w Wielkiej Brytanii Źródło: Reuters Archive

Jak podała policja, aresztowanie 68-letniego duchownego dotyczyło zarzutu molestowania seksualnego mężczyzny w latach 2018-2025. Skarga przeciwko biskupowi została złożona do krajowego zespołu ds. bezpieczeństwa Kościoła anglikańskiego pod koniec stycznia - dodał portal BBC.

Biskup zawieszony

Conway, który pełni funkcję biskupa Lincoln od 2023 r., a wcześniej był biskupem Ramsbury i biskupem Ely, został zwolniony warunkowo za kaucją. Od 2014 r. duchowny jest członkiem Izby Lordów.

Kościół anglikański poinformował, że biskup został zawieszony w pełnieniu funkcji duszpasterskich na czas dochodzenia, a sprawa została przekazana "właściwym organom".

Jak przypomniało BBC, Conway znalazł się wśród duchownych skrytykowanych w zleconym przez Kościół niezależnym raporcie z 2024 r., dotyczącym postępowania wobec Johna Smytha - brytyjskiego prawnika i działacza kościelnego, który w ciągu ponad czterech dekad sadystycznie molestował seksualnie chłopców i młodych mężczyzn w Wielkiej Brytanii i RPA.

Conway twierdził, że zrobił w tej sprawie wszystko, co mógł w ramach swoich uprawnień.

