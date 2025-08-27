Logo strona główna
Świat

"Poważne konsekwencje dla dzieci i rodzin". Apele po wecie Nawrockiego

WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Weto prezydenta. Magierowski: decyzja Nawrockiego będzie miała długofalowe konsekwencje
Źródło: TVN24
Do prezydenta Karola Nawrockiego płyną apele w związku z jego wetem wobec ustawy o pomocy dla Ukraińców. "My, Polki i Polacy, nie możemy być tymi, którzy w godzinie próby porzucamy swoich sąsiadów w potrzebie!" - oświadczył Klub Inteligencji Katolickiej. "Żadne dziecko nie może być dyskryminowane" - podkreśliła organizacja Save the Children Polska.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelę przepisów o pomocy Ukraińcom, argumentując, że 800 plus powinni dostawać tylko ci, którzy pracują w Polsce.
  • Projekt regulował nie tylko kwestię świadczenia. Przedłużał także tymczasowy okres ochrony dla uchodźców uciekających przed wojną. Okres ten obowiązuje jedynie do 30 września.
  • Apele po wecie prezydenta wystosowali już siostra Małgorzata Chmielewska, która zajmuje się pomocą potrzebującym, a także Klub Inteligencji Katolickiej oraz organizacja Save the Children Polska.

Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) nawiązał w swoim oświadczeniu do wcześniejszego apelu siostry Małgorzaty Chmielewskiej, która skierowała list otwarty do pary prezydenckiej, marszałka Sejmu i posłów. Według KIK, list otwarty Chmielewskiej "to przesłanie przepełnione chrześcijańską miłością do bliźniego, miłosierdziem oraz ludzką solidarnością z narodem ukraińskim walczącym z brutalnym agresorem o ich i naszą wolność".

"Spadaj mały". Reakcja na weto prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Spadaj mały". Reakcja na weto prezydenta

Polska

"Apelujemy do wszystkich"

"Z ogromnym niepokojem obserwujemy jak szybko te trzy, zdawałoby się podstawowe wartości, znikają z debaty politycznej, przestrzeni publicznej i relacji międzyludzkich" - czytamy w oświadczeniu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. "Całym sercem podpisujemy się pod słowami Siostry. Zaistniała sytuacja dotyczy również ukraińskich dzieci i rodzin, z którymi na co dzień współpracujemy, choćby w ramach współprowadzonej przez KIK Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej" - podkreślił KIK.

"Apelujemy do wszystkich - Polska, a z nią my Polki i Polacy, nie możemy być tymi, którzy w godzinie próby porzucamy swoich sąsiadów w potrzebie!" - podkreślili członkowie klubu.

Skutki weta prezydenta Karola Nawrockiego dla ustawy o pomocy Ukraińcom
Źródło: TVN24

"Dyskryminacja określonych grup dzieci"

Apel wystosowała także Fundacja Save the Children Polska, która poinformowała, że "z dużym rozczarowaniem i zaniepokojeniem przyjęła weto Prezydenta Karola Nawrockiego dla nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy". "Przedmiotowa ustawa, zgodna z unijną dyrektywą o ochronie tymczasowej dla obywateli Ukrainy, reguluje m.in. dostęp do podstawowych usług, w tym dla najbardziej wrażliwych grup - dzieci i młodzieży. Jednym z kluczowych elementów jest świadczenie 'Rodzina 800 plus'. Pragniemy podkreślić, że pojawiające się propozycje zmian w zasadach jego przyznawania mogą nieść poważne konsekwencje dla dzieci i rodzin" - przekazała Save the Children Polska.

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos

BIZNES

W apelu podkreślono, że świadczenie to przysługuje dzieciom mieszkającym w Polsce, niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny czy statusu zatrudnienia rodziców lub opiekunów.

"Wprowadzanie dodatkowych ograniczeń w dostępie do świadczeń wychowawczych – w tym przypadku związanych z aktywnością zawodową rodziców lub opiekunów - prowadzić będzie do dyskryminacji określonych grup dzieci, to jest tych, które w Polsce korzystają z ochrony tymczasowej w związku z wojną w Ukrainie" - czytamy.

Priorytet państwa

Według międzynarodowej organizacji humanitarnej "zagwarantowanie jak najlepszych warunków do życia i rozwoju wszystkim dzieciom przebywającym na terenie Rzeczypospolitej, bez względu na ich pochodzenie i status, powinno być priorytetem państwa".

"Zobowiązanie to wynika wprost z zapisów Konwencji o prawach dziecka, której powstanie Polska inicjowała na arenie międzynarodowej. Jedną z kluczowych zasad, na której opiera się Konwencja jest zasada równości wszystkich dzieci wobec prawa. Żadne dziecko nie może być dyskryminowane ze względu na status prawny, status ekonomiczny, poglądy, przekonania religijne czy działalność jego rodziny, opiekunów lub samego dziecka" - podkreślono w oświadczeniu.

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

TAGI:
Karol NawrockiPolskaUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainieuchodźcy
