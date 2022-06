Wstęp do Wenecji będzie płatny. Władze miasta "opodatkują" jednodniowych turystów

Od 30 do 40 tysięcy - mniej więcej tylu turystów codziennie przyjeżdża do Wenecji na jednodniową wycieczkę rezygnując z noclegu na miejscu. Ceny noclegów w samym mieście są bowiem drogie, dużo taniej można przenocować np. w pobliskim Mestre, z którego na wenecki dworzec pociągiem jedzie się niespełna 20 minut.

Opłaty za jednodniowy pobyt w Wenecji

Dlatego władze Wenecji postanowiły pobierać opłatę od osób, które przyjeżdżają do miasta tylko na jeden dzień. Jej wysokość ma wahać się od 3 do 10 euro - w zależności od tego, jak bardzo oblegane będzie w danym dniu miasto.

Wenecki biznes przeciwny opłatom

- Wenecja to miasto należące do świata. Każda osoba przyjeżdżająca tu z innej części planety ma prawo je zobaczyć, niezależnie od tego, czy zarezerwowała nocleg, czy nie - powiedział Ernesto Pancin, dyrektor związku reprezentującego właścicieli miejscowych barów i restauracji. Jego zdaniem zamiast wprowadzać dodatkowe opłaty, miasto powinno odciążać najbardziej oblegane miejsca, promując mniej popularne dzielnice, jak Castello czy Santa Croce.

Nie brakuje jednak lokalnych przedsiębiorców, którzy plany ograniczenia jednodniowej turystyki popierają. - Nie można pozwolić, by miasto takie jak Wenecja zostało zdewastowane przez hordy turystów - mówi Dina Ravera stojąca na czele lokalnej firmy wycieczkowej. - To jest muzeum pod gołym niebem i by zachować je, konieczne jest ograniczenie napływu ludzi. Inaczej to by było jak zostawić otwarte drzwi do Luwru - stwierdziła.