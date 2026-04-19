Wojna w Iranie
Świat

Unijna delegacja w Budapeszcie. Rozmawiali o odblokowaniu funduszy

Budapeszt
Węgry. Peter Magyar udziela wywiadu w publicznej telewizji
Źródło: Hirado.hu
Delegacja Komisji Europejskiej spotkała się w piątek i sobotę z reprezentantami przyszłego węgierskiego rządu. Głównym tematem rozmów było odblokowanie unijnych pieniędzy, zablokowanych za czasów rządów Viktora Orbana.

W piątek 17 kwietnia przedstawiciele Komisji Europejskiej przybyli do Budapesztu na dwudniowe spotkanie z przedstawicielami partii Tisza Petera Magyara, która w zeszłą niedzielę wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech.

Głównym tematem rozmów było odblokowanie unijnych pieniędzy dla Węgier. Gotowość do rozmów na ten temat KE wyraziła niedługo po ogłoszeniu zwycięstwa opozycji.

- Do wizyty doszło po kontaktach między przewodniczącą von der Leyen i (przyszłym-red.) premierem Peterem Magyarem oraz po zobowiązaniu obu stron do podjęcia prac nad różnymi pilnymi tematami - ogłosiła w niedzielę w komunikacie Komisja Europejska. Ursula Von der Leyen dwukrotnie rozmawiała w tym tygodniu z Magyarem przez telefon.

Jak dodała KE, podczas tych spotkań dyskutowano o konkretnych krokach, jakie należy podjąć, aby odblokować unijne fundusze dla Węgier, wstrzymane z powodu korupcji i naruszeń praworządności.

Co musi się wydarzyć, by Magyar został premierem?

Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie

Zamrożone pieniądze dla Węgier

Ogółem w unijnej kasie zamrożone fundusze dla Węgier wynoszą 18 miliardów euro. 10,4 miliarda euro zablokowanych środków pochodzi z funduszu odbudowy, ustanowionego w reakcji na pandemię Covid-19, a 7,6 miliarda euro jest przeznaczone na rozwój regionów z budżetu UE.

Pieniądze zostały zablokowane w związku z wątpliwościami, jakie budziły działania premiera Viktora Orbana osłabiające m.in. niezależność węgierskiego sądownictwa i rozwadniające przepisy dotyczące zamówień publicznych. W ocenie unijnych instytucji mogło to zagrozić interesowi finansowemu Unii Europejskiej. Część pieniędzy została w lutym odblokowana.

Dostęp do pieniędzy z funduszu odbudowy zależy od spełnienia 27 tzw. super kamieni milowych, zapisanych w węgierskim Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WęgryPeter MagyarLudovic OrbanUrsula von der LeyenKomisja Europejska
