Judit Varga była ministrą sprawiedliwości w rządzie Orbana Źródło: Reuters archive

Kluczowe fakty: Judit Varga przekazała, że po zdaniu egzaminów uzyskała państwowy certyfikat zawodowego stolarza.

Z polityki zrezygnowała w związku ze sprawą ułaskawienia dyrektora szkoły skazanego za tuszowanie pedofilii.

Varga była żoną Petera Magyara, obecnie lidera głównej opozycyjnej partii TISZA.

"Osiągnęłam pierwszy kamień milowy w długiej podróży. Po pomyślnym zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskałam państwowy certyfikat zawodowego stolarza" - ogłosiła Varga w poniedziałek wieczorem. Była ministra podziękowała w poście nauczycielom i kolegom za 15 miesięcy nauki, które - jak podkreśliła - otworzyły jej drzwi do "wspaniałego świata pięknych tradycji i człowieczeństwa".

"Oczywiście to dopiero początek. Wiem, że przede mną jest jeszcze dużo pracy. Być może dopiero 50 lat nauki doprowadzi do prawdziwego, pewnego opanowania zawodu stolarza. Jednak pierwszy krok już postawiłam" - zaznaczyła.

Aby uzyskać zaświadczenie, Varga wykonała szafkę pod telewizor.

Egy hosszú út első mérföldkövéhez érkeztem. Elméleti és gyakorlati vizsgáim sikeres letétele után államilag elismert... Posted by Varga Judit on Monday, June 16, 2025 Rozwiń

Kim jest Judit Varga?

Varga pełniła urząd ministra sprawiedliwości w latach 2019-2023 w czwartym rządzie Orbana. Z polityki zrezygnowała w lutym 2024 roku w związku ze sprawą ułaskawienia za jej kadencji dyrektora szkoły skazanego za tuszowanie pedofilii. Sprawa doprowadziła też do dymisji prezydentki Węgier Katalin Novak.

W 2023 roku Varga rozwiodła się z Peterem Magyarem - obecnie liderem głównej opozycyjnej partii TISZA, która od miesięcy wyprzedza w sondażach rządzący Fidesz. W marcu 2024 roku Magyar ujawnił nagranie świadczące o nadużyciach na najwyższych szczeblach władzy. Na nagraniu pojawia się głos Vargi mówiącej o uprzedzaniu polityków o toczących się wobec nich śledztwach korupcyjnych.

W dniu, w którym Magyar przekazał nagranie prokuraturze, Varga oskarżyła byłego męża o przemoc domową i oznajmiła, że nagranie zostało zarejestrowane pod przymusem. Nie zaprzeczyła jednak, że słychać na nim jej głos.

Mimo to dziennik "Nepszava" napisał we wtorek, że lider opozycji i była ministra do dziś pozostają w dobrych relacjach.