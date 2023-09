Pius XII miał być informowany o niemieckich zbrodniach w obozach. Odnaleziono list w watykańskich archiwach

"Dokładne i szczegółowe informacje o zbrodniach"

W liście nawiązano także do dwóch innych niemieckich obozów – Auschwitz i Dachau. Ma on również sugerować, jak napisał Reuters, że istniały inne pisma, wymieniane między Koenigiem a Leiberem, które albo zaginęły, albo jeszcze nie zostały odnalezione.

Suzanne Brown-Fleming z Muzeum Pamięci Holokaustu w Stanach Zjednoczonych przekazała Reutersowi, że te doniesienia wskazują, że Watykan poważnie potraktował oświadczenie papieża Franciszka, że "Kościół nie boi się historii", kiedy nakazał otwarcie archiwów z czasów wojennych w 2019 roku. "Jest zarówno chęć, jak i poparcie dla uważnej oceny dokumentów z naukowego punktu widzenia bez względu na to czy to co z nich wynika, jest to korzystne, czy niekorzystne" – stwierdziła.