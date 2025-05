"Bez Jana Pawła II nie byłoby teraz Leona XIV"

Italia straciła monopol na papieży. Przełamał go Jan Paweł II. Joseph Ratzinger to potwierdził. Później Jorge Maria Bergoglio. Teraz już nikt nie ma monopolu - mówi w rozmowie z TVN24+ Gianfranco Svidercoschi, znany włoski watykanista, autor kilku książek o Janie Pawle II, Benedykcie XVI i Franciszku.

Svidercoschi przekonuje, że Leon XIV przejmuje stery w Kościele w trudnym momencie - po niełatwym pontyfikacie papieża Franciszka.

Kardynał Robert Prevost z USA nie jest papieżem przejściowym. Ma dopiero 70 lat, czyli jest stosunkowo młody. Jego pontyfikat może być długi.

- Leon XIV może być inny niż Franciszek - przekonuje Svidercoschi. - Na pewno nigdy nie powie, że NATO szczeka pod granicami Rosji. Na pewno nie nazwie wojny w Strefie Gazy ludobójstwem, bo to pojęcie ma wagę - niesie ze sobą konkretne znaczenie.

Jacek Tacik: Gdy pojawił się biały dym…

Gianfranco Svidercoschi: …byłem pewny, że za chwilę na balkonie Bazyliki św. Piotra zobaczymy kard. Pietro Parolina, byłego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.

Podczas pierwszego głosowania, w pierwszy dzień konklawe, uzyskał sporo głosów. Był faworytem. Musiał jednak przekonać do siebie nieprzekonanych. Jak się okazało, poniósł porażkę.

Kardynał Giovanni Battista Re, który był dziekanem Kolegium Kardynalskiego, podczas mszy świętej - przed samym konklawe - ani razu nie wspomniał o papieżu Franciszku. Sporo za to mówił o Pawle VI i Janie Pawle II.

To wielu kardynałom dało do myślenia. Tak, jak i to, że podczas mszy, gdy przekazywano sobie znak pokoju, Re podwójnie gratulował Parolinowi (awansu na Dziekana Kolegium podczas konklawe i… najprawdopodobniej pewnego zwycięstwa - red.).

Kardynał Gianfranco Ravasi, który przekroczył już osiemdziesiąty rok życia, i nie brał udział w konklawe, lobbował za kandydaturą Parolina. Przekonany, że zostanie papieżem. Był w studiu telewizji Sky News, gdy nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym. Zaniemówił, gdy usłyszał nazwisko Roberta Prevosta.

To była robota tak zwanych "kingmakerów", którzy sami zdobyli sporą liczbę głosów, ale nie na tyle dużą, żeby móc myśleć o zwycięstwie.

Kto na przykład?

Jednym z nich był kardynał Erdő z Węgier. Konserwatysta. Kolejny kluczowy gracz - Jean-Marc Aveline, arcybiskup Marsylii. Istotną rolę odegrał jeszcze jakiś Amerykanin. Być może kard. Timothy Dolan z Nowego Jorku.

Razem zablokowali kandydaturę Parolina i dali zwycięstwo Prevostowi. To dzięki nim konklawe zakończyło się już w czwartym głosowaniu.

Pierwsze głosowanie trwało ponad trzy godziny.

Samo głosowanie było krótkie.

Po pierwsze, homilia kardynała Raniero Cantalamessy trwała czterdzieści pięć minut. Po drugie, kardynałowie z Afryki i Azji mieli problem z głosowaniem - trzeba było im wszystko tłumaczyć ze szczegółami.

Po trzecie - i to wydaje się najważniejsze - najmłodsi kardynałowie z Afryki i Azji (nominowani przez Franciszka) chcieli jeszcze rozmawiać przed podjęciem decyzji o wyborze papieża. To nie była rewolta - raczej wyważona propozycja.

Mówili o znaczeniu Kościoła na wschodzie - w krajach, gdzie katolicyzm ma się dobrze, rośnie w siłę. Osiemdziesiąt procent katolików mieszka poza Europą. Jak mówili ci młodzi kardynałowie - głos tych ludzi musi być słyszany.

Kardynałowie z Afryki, Azji i Oceanii mają 45 głosów w Kolegium Elektorów, niemal połowę, a co za tym idzie - szybko zyskali realny wpływ na wybór papieża.

Nie brał pan pod uwagę kard. Prevosta?

Zakładałem, że jeśli Parolin odpadnie z gry, to szanse będzie miał kard. Pierbattista Pizzaballa, patriarcha łaciński Rzymu. Ze względu na swoje poglądy i usposobienie, wydawał się "łatwiejszy" do zaakceptowania, choć problemem był jego wiek. Ma zaledwie sześćdziesiąt lat. Jest bardzo młody.

Ma jednak ogromne doświadczenie - działa wśród Palestyńczyków i Izraelczyków. Pomyślałem, że to może być ważne.

Papieżem został kard. Prevost.

To "bergogliano", który nie jest "bergoglianem". To znaczy: jest kopią papieża Franciszka, a zarazem jego zaprzeczeniem.

Kardynałowie wybrali "człowieka Franciszka", ale nie ma wątpliwości, że Leon XIV nie będzie ślepo kontynuować pontyfikatu poprzednika. To nie jest wybór, który można by sprowadzić do prostego "ciągu dalszego".

Kardynałowie zdecydowali się na człowieka, który zrobi rzeczy, jakich Franciszek może nie zdążył zrobić, może nie dokończył, może nie był w stanie zrobić. Czy to dobrze, czy źle - czas pokaże.

Leon XIV jest progresistą - osobą postępową.

Kiedy był w Watykanie, mówił jasno: "Trzeba działać od razu" - co oznaczało, że mogą się pojawić problemy, że ktoś może przejąć inicjatywę i rzucać kłody pod nogi tym, którzy chcą zmian dla Kościoła.

Kiedy porównamy Franciszka w loggii Bazyliki św. Piotra w 2013 roku i Leona XIV - dwanaście lat później, to…

Chwila.

Bergoglio był jezuitą, typowym przedstawicielem swojego zakonu. Cały jego pontyfikat był "bergogliański" - misjonarski. Franciszek chciał spotykać się z ludźmi, wychodzić im na przeciw, rozmawiać. Powtarzał do znudzenia: dialog, dialog, dialog.

Jak powiedział mądrze kard. Camillo Ruini w jednym z wywiadów przed konklawe: Kościół potrzebuje teraz papieża, który zadba o sam Kościół katolicki, o wiernych, a nie - jak to robił Bergoglio - będzie się koncentrować na obszarach "na zewnątrz": na mniejszościach, osobach LGBT.

Kościół sam w sobie potrzebuje odnowy.

Przed laty, gdy pytano młodych ludzi we Włoszech o Bergoglia, mówili, że brakuje im w jego kazaniach nawiązań do samego Chrystusa. Franciszek - to prawda - wychodził do młodych, ale niekoniecznie do katolików.

Potrzebna jest reforma Kościoła, ale także nowa ewangelizacja. Franciszek nie zdołał jej przeprowadzić.

Leon XIV będzie musiał podjąć się ewangelizacji. Jest spokojny, zrównoważony. Pochodzi z USA, ale dwadzieścia lat pracował w Peru - rozumie Amerykę Łacińską. Działał również w Rumunii. Zna problemy Kościoła w różnych częściach świata.

Franciszek zaczął pontyfikat od prostego: "Dobry wieczór, bracia i siostry". Nowy papież - od przypomnienia o śmierci Chrystusa.

To jest ten kontrast. Leon XIV - w swoim przemówieniu - zaczął "od góry", od najważniejszego przesłania, a nie jak jego poprzednicy, którzy zaczynali od "małych rzeczy", by potem może dotrzeć do sedna. Czasem nie starczało im czasu, uwagi. Nie docierali do niego. Zapominali o nim.

Pontyfikat Franciszka był pod wieloma względami "bez-pontyfikatem". Bronił środowiska, mówił o pokoju, pochylał się nad uchodźcami, ale zapominał o istocie katolickiej wiary. Mówił prostym językiem. Ale za tym nic nie szło. Powstał zafałszowany obraz papieża Franciszka. Medialny, gazetowy.

Nie był progresistą. Nie był konserwatystą. I nie był teologiem. Był chrześcijaninem, który miał wielką charyzmę społeczną. Ale nikt nie mówi dziś o jego wcześniejszej historii: że kiedy był prowincjałem jezuitów w Argentynie, został wysłany do Niemiec nie tyle na studia, co raczej po to, by się go pozbyć - powodował napięcia w zakonie. Był osobą trudną - dzielącą, impulsywną. Gdy pojawiła się jego kandydatura na arcybiskupa Buenos Aires, dwie wpływowe osoby (o. Peter-Hans Kolvenbach - przełożony generalny jezuitów i sam kard. Carlo Maria Martini) próbowały zablokować jego kandydaturę w Stolicy Apostolskiej.

Za Franciszkiem stali wierni. Zwykli ludzie.

Tak, potrafił przyciągać tłumy. Ujął ich prostotą. Gdy został wybrany, prosił ludzi, żeby się za niego modlili. Jakby stawiał siebie pod ludźmi, prosił, żeby to oni go "uświęcili". Nowy papież - Leon XIV - pobłogosławił lud jako następca Piotra.

Gdy patrzyłem na Prevosta, który wyłaniał się zza kurtyn Bazyliki św. Piotra, przypomniałem sobie 1978 rok.

Karol Wojtyła, zgodnie ze zwyczajem, miał wypowiedzieć zaledwie dwa słowa. Udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi - miastu i światu. A jednak powiedział coś od siebie: "Jestem papieżem z dalekiego kraju". I ludzie zareagowali. Dało mu to siłę, by mówić dalej. A kiedy powiedział: "Jeśli się pomylę, poprawcie mnie", i gdy ludzie zaczęli bić mu brawa, krzyczeć jego nowe imię, ceremoniarz podszedł do niego i kazał mu kończyć. Był niezadowolony, że "obcy papież" łamie tradycję.

Gdyby nie Jan Paweł II i jego pontyfikat, nie byłoby później papieży z Niemiec, Argentyny. Nie byłoby papieża z USA.

Italia straciła monopol na papieży. Przełamał go Jan Paweł II. Joseph Ratzinger to potwierdził. Później Bergoglio. Teraz już nikt nie ma monopolu. Ani Wschód, ani Europa, ani Rzym. I to ważne, bo dziś centrum chrześcijaństwa przesuwa się na południe. Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, Oceania - tam dziś rośnie Kościół. Europa? W 2030 roku będzie stanowić zaledwie 17 procent światowego katolicyzmu.

Teraz to naturalne, że papież podróżuje po świecie; że papież chodzi do synagogi; że zachowuje się tak, a nie inaczej.

Może Prevost to Wojtyła tych czasów?

Może Prevost nie przypomina fizycznie Wojtyły, ale w idei - w pewnej głębi chrześcijańskiej, którą w sobie niesie - ma z nim wiele wspólnego. Zresztą wiele osób, z którymi w tych dniach rozmawiałem, mówiło mi, że to "nowy Wojtyła".

Powtórzę: bez Jana Pawła II nie byłoby teraz Leona XIV. Albo przynajmniej jego wybór byłby niezwykle trudny, skomplikowany.

Nowy papież - od razu po wyborze - przemawiał po włosku. Kilka zdań - co jest pewną nowością - wypowiedział w innym języku. Po hiszpańsku. Dlaczego w takim razie nie zwrócił się do swoich rodaków w swoim ojczystym języku?

Może to było spontaniczne. Na placu św. Piotra musiał zauważyć dużą grupę pielgrzymów z Ameryki Południowej.

Prevost dwadzieścia lat spędził w Peru.

Od razu pomyślałem o Franciszku. Mówił po włosku. Tylko po włosku. Nawet, gdy odwiedzał hiszpańskojęzyczne kraje.

Prevost to poliglota. Zna hiszpański, włoski, portugalski, angielski i łacinę.

Dlaczego wybrał imię Leona XIV?

To odwołanie do Leona XIII, wielkiego papieża encykliki "Rerum Novarum", którą otworzył Kościół na świat, na problemy społeczne. Pokazał, że Ewangelia musi być obecna w życiu publicznym, w sprawiedliwości, w pracy, w trosce o biednych. Leone - to znak. Oznacza siłę, proroczy głos, odwagę.

To nie jest papież przypadkowy. To papież, który ma coś do powiedzenia o sprawach współczesnych - także tych najtrudniejszych.

W sprawie wojny w Ukrainie?

Franciszek był ostrożny - nie chciał nazywać Rosji agresorem, unikał bezpośrednich oskarżeń, przemilczał wiele spraw. Powtarzał to, co usłyszał od dyplomatów. Leon może być inny - na pewno nigdy nie powie, że NATO szczeka pod granicami Rosji. Na pewno nie nazwie wojny w Strefie Gazy ludobójstwem, bo to pojęcie ma wagę - niesie ze sobą konkretne znaczenie, związane z tragedią sześciu milionów Żydów zamordowanych tylko dlatego, że byli Żydami. Używanie go w odniesieniu do innych wydarzeń musi być przemyślane. Papież nie powinien go nadużywać.

Leon XIV jest młody. Ma 70 lat. Bergoglio, gdy został wybrany na papieża miał 76; Ratzinger - 78 lat.

Gdy wybiera się kardynała przed osiemdziesiątką, oznacza to, że nowy papież jest "na przeczekanie". Krótki, spokojny pontyfikat. Gdy jednak wybiera się kardynała stosunkowo młodego, może to oznaczać, że Kościół potrzebuje dogłębnych zmian, reform, i że one się w końcu wydarzą. Prędzej niż później.

Leon XIV nie jest "papieżem przejściowym". Został wybrany, by coś zbudować, a nie tylko by trwać.

Chociaż z tymi "przejściowymi papieżami" też bywało różnie: po długim pontyfikacie Piusa XII i licznych kontrowersjach z czasów wojny, kardynałowie wybrali papieża Jana XXIII - siedemdziesięciolatka. Miał być przejściowy, a to on zwołał Sobór Watykański II.

To jaki to będzie pontyfikat?

Nowy papież wydaje się łączyć w sobie elementy wszystkich swoich poprzedników. Od Jana Pawła II wziął energię i globalne zaangażowanie. Jan Paweł II nie podróżował przecież dla samej przyjemności - jeździł, by spotykać się z ludźmi, by wyrazić z nimi solidarność.

Chrześcijaństwo to również ciągłość. To umiejętność przyjęcia tego, co zostało wcześniej zbudowane - z błogosławieństwem poprzedników. To właśnie proponował Jan Paweł II, a później także Benedykt XVI.

Benedykt był przede wszystkim teologiem, ale też człowiekiem dialogu, współpracował z wierzącymi.

Franciszek z kolei wniósł do Kościoła ducha koniecznej zmiany - pokazał, że niektóre rzeczy muszą się zmienić. Ale jego błąd polegał na tym, że chciał niektóre zmiany przeprowadzić zbyt szybko - bez słuchania, bez wspólnego rozeznania, bez błogosławieństwa tradycji.

Franciszek, po konklawe, został w Domu św. Marty - hotelu watykańskim, w którym na czas konklawe zatrzymali się kardynałowie. Nie przeniósł się do Pałacu Apostolskiego, który zajmowali jego poprzednicy.

Mieszkał w Domu św. Marty, gdzie było dużo ludzi. Chcąc nie chcąc, tworzył dodatkowe problemy. Związane także z bezpieczeństwem. Dom św. Marty jest blisko jednej z bram prowadzących do Watykanu. Trzeba było ją dodatkowo zabezpieczyć. Względy bezpieczeństwa były tu kluczowe.

Franciszek, tak to rozumiał, nie chciał dać się odciąć od ludzi. Chciał być blisko nich. Mówił o tym, że gdy wychodził na śniadanie, nie był tam sam. Zawsze miał kogoś, z kim mógł porozmawiać, z kim mógł wymienić się myślami. Wszyscy wiedzieli, że rozmawiał z ludźmi, którzy nie byli tylko członkami Kościoła, ale także z różnymi osobami ze świata nauki, medycyny i innych dziedzin.

I tak, patrząc na jego styl życia, można stwierdzić, że papież Franciszek to papież, który zmieniał nie tylko Kościół, ale i sposób, w jaki papież może być odbierany przez świat.

To gdzie zamieszka Leon XIV?

Moim zdaniem powinien wrócić do Pałacu Apostolskiego. Ale to też nie jest takie proste. Franciszek stworzył precedens. Problem. Bo teraz każda decyzja nowego papieża wywoła komentarze.