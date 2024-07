Prezydent USA Joe Biden wznowi kampanię wyborczą w przyszłym tygodniu po zakończeniu izolacji, związanej z łagodnymi objawami COVID-19 - poinformowała w piątek szefowa kampanii demokraty. "Joe Biden dał jasno do zrozumienia: bierze udział w tym wyścigu i chce go wygrać. Nie ma planu na alternatywnego kandydata" - zapewnia sztab prezydenta.

- Absolutnie jest w tym - powiedziała w wywiadzie dla MSNBC przewodnicząca kampanii Bidena Jen O'Malley Dillon. Jak dodała, choć prezydent poważnie podchodzi do obaw części demokratów, dotyczących jego kandydatury, jest zaangażowany w walkę o drugą kadencję.

Joe Biden "bierze udział w wyściu"

"Joe Biden dał jasno do zrozumienia: bierze udział w tym wyścigu i chce go wygrać. Nie ma planu na alternatywnego kandydata" - napisał Dan Kanninen, ze sztabu wyborczego Bidena, w wewnętrznej notatce cytowanej przez amerykańskie i brytyjskie media.

NBC o doniesieniach z rodziny Bidenów

Chodziłoby - jak informuje redakcja - o taki scenariusz, w którym Biden zakończyłby kampanię na własnych warunkach i w sposób, który zostawiłby partię w najlepszej możliwej pozycji do pokonania Donalda Trumpa . Źródła stacji stwierdziły, że argumentami są wpływ kampanii na zdrowie 81-letniego Bidena, zmagającego się obecnie z infekcją COVID-19 , na jego rodzinę i na stabilność kraju.

Informacje stacji o dyskusjach Bidenów zdementował zastępca rzeczniczki Białego Domu Andrew Bates. "To się nie dzieje, kropka. Osoby, które tak twierdzą, nie wypowiadają się w imieniu rodziny ani jego zespołu - i zostanie udowodnione, że się mylą. Utrzymujcie wiarę" - powiedział Bates, cytowany przez NBC.

Joe Biden ma COVID-19

Biden otrzymał pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 w środę, gdy był w Las Vegas. Zmusiło go to do przerwania kampanii wyborczej. Przebywa w izolacji w swoim wakacyjnym domu w nadmorskim kurorcie Rehoboth Beach w Delaware.