Walki w Biełgorodzie. "To jest dla nich upokarzające, atak na ich własnej ziemi"

Walki na terenie obwodu biełgorodzkiego to dowód na "problemy z bezpieczeństwem" w Rosji - komentuje Rupert Jones, emerytowany generał brytyjskiej armii. W jego ocenie jest to "upokarzające" dla Moskwy, ale korzystne z ukraińskiego punktu widzenia. Dodał, że sytuacja ta jest nieco problematyczna dla sojuszników Kijowa na Zachodzie.

W rozmowie ze stacją Sky News Rupert Jones powiedział, że choć nadal istnieje "pewien stopień niejasności" co do przebiegu zdarzeń w regionie Biełgorodu, to stawiają one różnego typu wyzwania dla Rosji, Ukrainy i jej zachodnich sojuszników.

- Z rosyjskiego punktu widzenia wskazuje to na wewnętrzny problem z bezpieczeństwem. To jest dla nich upokarzające, atak na ich własnej ziemi. Z zachodniego punktu widzenia wywoła to pewne obawy o to, w jakim stopniu Ukraina wspierała to wtargnięcie. Kiedy dajemy broń, obawiamy się, że mogłaby być użyta w Rosji, więc pojawią się pewne obawy dyplomatyczne - powiedział.

Z kolei, jak dodał, z ukraińskiego punktu widzenia wtargnięcie jest "atrakcyjne". - Jest to atrakcyjne, ponieważ powoduje dwie rzeczy. Odwraca uwagę od tego, co dzieje się lub nie dzieje się w Bachmucie. Zakładamy również, że Ukraińcy przygotowują się do swojej wielkiej ofensywy - będą chcieli odciągnąć uwagę Rosjan od miejsca, w którym może nastąpić atak - wyjaśnił.

Zniszczone pojazdy wojskowe w regionie biełgorodzkim PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Walki w Biełgorodzie

W poniedziałek formacje ochotnicze Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion "Wolność Rosji" oświadczyły, że przekroczyły granicę i "wyzwalają" spod panowania władz rosyjskich miejscowości przygraniczne. Strona rosyjska ogłosiła przy granicy "operację antyterrorystyczną", ewakuowano mieszkańców kilku wiosek.

We wtorek rosyjskie władze ogłosiły zakończenie operacji antyterrorystycznej i oświadczyły, że siły ochotników zostały wyparte i pokonane, a ich straty wyniosły 70 osób. Komentując straty wśród uczestników operacji na terytorium obwodu biełgorodzkiego, anonimowy przedstawiciel ukraińskich władz, z którym rozmawiał dziennik "New York Times", potwierdził, że je odnotowano, ale nie były na tyle duże, by ograniczyć gotowość bojową tych jednostek.

Rosyjski Korpus Ochotniczy ogłosił, że wkroczył na terytorium obwodu biełgorodzkiego Reuters

Doniesienia na temat wydarzeń w obwodzie biełgorodzkim przy granicy z Ukrainą są pełne sprzeczności i trudne do zweryfikowania. Formacje ochotnicze twierdziły początkowo, że udało im się wejść do miejscowości Kozinka i Grajworon.

Władze ukraińskie zapewniły w poniedziałek, że nie są zaangażowane w zajścia w obwodzie biełgorodzkim i podkreśliły, że uczestnicy tych zajść to obywatele Rosji.

Autor:momo/kg

Źródło: PAP