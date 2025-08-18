Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W tym Zełenski przyjechał do Białego Domu

pc
Zełenski dotarł do Białego Domu. Powitał go Trump
Źródło: Reuters
Według medialnych doniesień Wołodymyr Zełenski miał być poproszony przez stronę amerykańską o założenie garnituru. Na szczycie prezydent Ukrainy zjawił się w czarnej marynarce i koszuli. Wcześniej w internecie rozpowszechniana była prorosyjska dezinformacja na ten temat.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy dotyczyczą negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Zełenski ostatni raz w Gabinecie Owalnym w Białym Domu był pod koniec lutego bieżącego roku, jednak wówczas rozmowy z Trumpem zakończyły się bezprecedensową kłótnią. Atmosferę zaostrzyło również pytanie jednego z amerykańskich dziennikarzy o to, dlaczego nie ma na sobie garnituru i czy go posiada. - Założę garnitur, gdy ta wojna się skończy. Może podobny do pańskiego. A może lepszy, może tańszy. Zobaczymy - odpowiedział wtedy Zełenski.

Trump i Zełenski na spotkaniu 18 sierpnia
Trump i Zełenski na spotkaniu 18 sierpnia

Prośba Białego Domu. Co założył Zełenski?

W poniedziałek dziennik "Wall Street Journal" donosił - powołując się na europejskiego urzędnika i osobę zaangażowaną w planowanie szczytu - że Biały Dom miał poprosić Zełenskiego, aby na spotkanie z prezydentem założył garnitur i krawat. Źródła gazety twierdziły też, że "prośba została przekazana za pośrednictwem departamentu odpowiedzialnego za protokół Białego Domu". O tym, że wybór stroju Zełenskiego był tematem rozmów między urzędnikami USA i Ukrainy, donosiła też CNN.

Jak się okazało, prezydent Ukrainy przybył na spotkanie w czarnej marynarce i koszuli.

Przed rozpoczęciem się szczytu w Białym Domu w internecie były rozpowszechniane treści, jakoby Biały Dom miał żądać od prezydenta Ukrainy konkretnego ubioru. Konkret24 prześledził, jak tę narrację wykorzystuje rosyjska propaganda. W artykułach na rosyjskich portalach powielana była między innymi dezinformacja, że Zełenski musi być ubrany w garnitur, inaczej spotkanie się nie odbędzie.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na pierwszym spotkaniu
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na pierwszym spotkaniu
Źródło: JIM LO SCALZO/POOL/PAP
Zełenski "musi założyć garnitur"? Propaganda reaguje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

FAŁSZZełenski "musi założyć garnitur"? Propaganda reaguje

Gabriela Sieczkowska

Autorka/Autor: kgr/kab/lulu

Źródło: "Wall Street Journal", CNN, tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaUSAWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieDonald TrumpWaszyngton
Czytaj także:
18 2030 reuters-0032
Trump o najbardziej spornej kwestii. "Musimy o tym rozmawiać"
NA ŻYWO
Burzyk kreskowany (Calonectris leucomelas)
Wypróżniają się w locie - i to co kilka minut. Ten nawyk może mieć istotny wpływ na ocean
METEO
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki powołał doradców. Wśród nich Beata Kempa
Polska
imageTitle
Kadra siatkarek gotowa na wyzwanie. "Zobaczyliśmy postęp"
EUROSPORT
Trump, Zełenski
Trump spotkał się z Zełenskim. Padły pierwsze deklaracje
Świat
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
"Wobec rosnącego ryzyka...". Zamykają wejście do rezerwatu
WARSZAWA
Zełenski
Zełenski: jesteśmy otwarci na organizację wyborów
Świat
shutterstock_2484627533
Ceny mogą wzrosnąć. Branża ostrzega
BIZNES
imageTitle
Nicola Zalewski ma nowy klub. Transfer oficjalnie potwierdzony
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski w Białym Domu
Dziennikarz znów komentował strój Zełenskiego. Szybka riposta
Świat
Monarcha wędrowny (Danaus plexippus)
Rozpoczęły swoją coroczną widowiskową podróż. Ich populacja spada na łeb na szyję
METEO
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski przekazuje list Donaldowi Trumpowi
Zełenski wręczył Trumpowi kopertę
Świat
Zniszczony blok mieszkalny w Kijowie
Liderzy w Waszyngtonie, alarm w całej Ukrainie
Świat
supermarket sklep budowlany shutterstock_2502382265
Kolejna sieć rezygnuje z części napojów
BIZNES
Kierująca wjechała pod pociąg
Było czerwone światło, wjechała pod pociąg
Katowice
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosja zabiera głos. Chodzi o siły NATO w Ukrainie
Świat
Noc, mgła
W nocy pojawią się zamglenia i mgły
METEO
Obraz z Nawrockim na pielgrzymce? Nie, to przeróbka
FAŁSZObraz z Nawrockim na pielgrzymce? Niesłusznie uwierzyli
Zuzanna Karczewska
Wołodymyr Zełenski
"Duży chaos" wokół szczytu. Ekspert o braku Polski: paradoksalnie to dobrze
Polska
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał hulajnogą po ulicy, był kompletnie pijany
WARSZAWA
shutterstock_2645741795
Szóste takie miejsce na świecie. "Ogromny skok"
BIZNES
imageTitle
Wymierne skutki finału w Cincinnati. Światek pewna udziału w wielkiej imprezie
EUROSPORT
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Jedna z najbardziej bulwersujących zbrodni lat 90. Jest uzasadnienie uniewinnienia
WARSZAWA
Włamanie do magazynu WSR w Siechnicach
Ktoś okradł ratowników wodnych
Wrocław
deszcz droga kaluza samochod auto shutterstock_717586258
Ulewy w części kraju. IMGW wydał prognozę zagrożeń
METEO
imageTitle
Były piłkarz Realu Madryt domaga się 65 milionów euro odszkodowania
EUROSPORT
Klacz
"Klacz walczy o życie", "nie udało nam się odpiąć krowy"
METEO
Straż Graniczna
Na lotnisku pokazali dokumenty i musieli zmienić plany
Kraków
Policja zabezpiecza ślady
Śmierć podczas polowania. Myśliwy z zarzutem zabójstwa
Lublin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica