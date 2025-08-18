W tym Zełenski przyjechał do Białego Domu

Zełenski dotarł do Białego Domu. Powitał go Trump Źródło: Reuters

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy dotyczyczą negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Zełenski ostatni raz w Gabinecie Owalnym w Białym Domu był pod koniec lutego bieżącego roku, jednak wówczas rozmowy z Trumpem zakończyły się bezprecedensową kłótnią. Atmosferę zaostrzyło również pytanie jednego z amerykańskich dziennikarzy o to, dlaczego nie ma na sobie garnituru i czy go posiada. - Założę garnitur, gdy ta wojna się skończy. Może podobny do pańskiego. A może lepszy, może tańszy. Zobaczymy - odpowiedział wtedy Zełenski.

Trump i Zełenski na spotkaniu 18 sierpnia

Prośba Białego Domu. Co założył Zełenski?

W poniedziałek dziennik "Wall Street Journal" donosił - powołując się na europejskiego urzędnika i osobę zaangażowaną w planowanie szczytu - że Biały Dom miał poprosić Zełenskiego, aby na spotkanie z prezydentem założył garnitur i krawat. Źródła gazety twierdziły też, że "prośba została przekazana za pośrednictwem departamentu odpowiedzialnego za protokół Białego Domu". O tym, że wybór stroju Zełenskiego był tematem rozmów między urzędnikami USA i Ukrainy, donosiła też CNN.

Jak się okazało, prezydent Ukrainy przybył na spotkanie w czarnej marynarce i koszuli.

Przed rozpoczęciem się szczytu w Białym Domu w internecie były rozpowszechniane treści, jakoby Biały Dom miał żądać od prezydenta Ukrainy konkretnego ubioru. Konkret24 prześledził, jak tę narrację wykorzystuje rosyjska propaganda. W artykułach na rosyjskich portalach powielana była między innymi dezinformacja, że Zełenski musi być ubrany w garnitur, inaczej spotkanie się nie odbędzie.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na pierwszym spotkaniu Źródło: JIM LO SCALZO/POOL/PAP