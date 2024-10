W czasie lotu pękło okno, na pokładzie ponad 260 osób

W samolocie linii Singapore Airlines lecącym z Singapuru do Tokio w powietrzu pękła przednia szyba. Piloci przerwali lot i skierowali się na najbliższe lotnisko na Tajwanie, na którym bezpiecznie wylądowali. Na pokładzie było ponad 260 osób.

Mniej więcej w połowie trasy w maszynie pękła jednak przednia szyba do kabiny pilotów. Piloci zdecydowali się w tej sytuacji na zawrócenie i lądowanie na najbliższym, dogodnym lotnisku Taoyuan w stolicy Tajwanu , Tajpej. Samolot bezpiecznie wylądował na nim około godziny 4 nad ranem. Na pokładzie maszyny znajdowało się 249 pasażerów i 17 członków załogi.

Pękło okno w samolocie

Nie przekazano, co było przyczyną pęknięcia przedniej szyby samolotu, ani jak poważne było to pęknięcie. Rzecznik przewoźnika podkreślił, że pasażerom zagwarantowano zakwaterowanie i dalszą podróż do Japonii w poniedziałkowy wieczór. "Szczerze przepraszamy wszystkich klientów za niedogodności" - przekazano.