Rozmowa Trumpa z Putinem? "W nadchodzących dniach, tygodniach"

W nadchodzących dniach, tygodniach może odbyć się rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - zapowiedział w rozmowie z telewizją ABC News doradca prezydenta elekta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz.

Wypowiedź Mike'a Waltza w stacji ABC News padła po tym, kiedy Donald Trump oznajmił, że prezydent Rosji Władimir Putin "chce się z nim spotkać". - Powiedział to nawet publicznie. Musimy skończyć tę wojnę. To krwawa rzeź - mówił w czwartek (9 stycznia) Trump, nie ujawniając dalszych szczegółów w tej sprawie.

- Przygotowania są w toku - powiedział Waltz w niedzielnej rozmowie z ABC News, odpowiadając na pytanie o ewentualne spotkanie Trumpa z Putinem. Doradca prezydenta elekta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego nie podał daty. Nie odpowiedział również na pytanie, czy w rozmowach będzie uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Waltz powiedział jedynie, że spodziewa się, iż w nadchodzących dniach, tygodniach, dojdzie do rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem. - Byłby to krok naprzód - stwierdził Waltz.