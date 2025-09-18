Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W Berlinie nie ma publicznych schronów. "Zrezygnowano z tej koncepcji"

Niemcy. Schron z czasów zimnej wojny w pobliżu Bad Neuenahr-Ahrweiler
Niemcy. Dawny schron przy stacji metra w Kolonii
Źródło: Archiwum Reutera
Od niemal 20 lat Berlin nie posiada żadnego publicznego schronu – podał "Berliner Zeitung". W razie zagrożenia mieszkańcy mogliby szukać schronienia na stacjach kolejowych. Władze planują, że stolica mogłaby pełnić funkcję centrum strategicznego.

"Zrezygnowano z koncepcji publicznych schronów" - przekazał berliński Senat w odpowiedzi na pytanie deputowanego Alexandra Kinga. Gazeta "Berliner Zeitung" dotarła do zapisu tej korespondencji.

Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego

W Berlinie stacje kolejowe zamiast schronów

Dziennikarze "Berliner Zeitung" opisali, że powołano specjalną grupę roboczą, która ma sprawdzić, czy stacje metra i dworce kolejowe mogą zostać przystosowane do pełnienia funkcji schronów awaryjnych.

"Władze Berlina mają świadomość, że miasto nie dysponuje dziś ani jednym gotowym schronem – ich utrzymanie zakończono w 2007 r., a rozbiórkę rozpoczęto rok później. W przypadku zagrożenia mieszkańcy musieliby szukać schronienia w tunelach i na stacjach metra" – powiadomił dziennik ze stolicy Niemiec.

"Stacje, będące ważnymi węzłami komunikacyjnymi, takie jak np. Alexanderplatz czy Gesundbrunnen, mogłyby przekształcić się w prowizoryczne bunkry" - czytamy w niemieckiej gazecie.

Niemcy. Schron z czasów zimnej wojny w pobliżu Bad Neuenahr-Ahrweiler
Niemcy. Schron z czasów zimnej wojny w pobliżu Bad Neuenahr-Ahrweiler
Źródło: Ulrich Baumgarten/Getty Images via CNN Newsource

Braki nie tylko w stolicy Niemiec

Braki w infrastrukturze chroniącej ludność cywilną dotyczą nie tylko Berlina, lecz całych Niemiec – zauważył Federalny Urząd Ochrony Ludności. Według doniesień medialnych urząd pracuje nad planem stworzenia większej liczby schronów w związku z narastającymi napięciami w polityce międzynarodowej.

Podczas gdy NATO wzmacnia swoje zdolności obronne w reakcji na działania Rosji, Niemcy przygotowują się do roli centrum logistycznego na wypadek kryzysu – podkreśla "Berliner Zeitung".

Tzw. plan operacyjny Niemcy, tajny i stale aktualizowany dokument Bundeswehry, reguluje nie tylko przemieszczanie się wojsk i sprzętu, lecz także współdziałanie struktur cywilnych – od szpitali, przez transport, po organizacje pomocowe. W tym systemie Berlin ma kluczowe znaczenie: jako stolica, węzeł komunikacyjny i centrum polityczne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ulrich Baumgarten/Getty Images via CNN Newsource

Udostępnij:
TAGI:
NiemcybezpieczeństwoBerlinObrona cywilna
Czytaj także:
Jimmy Kimmel
Trump o "świetnej wiadomości dla Ameryki"
Świat
berlin shutterstock_2518977201
Potężny cios w niemiecką gospodarkę. "Na czele znajdują się dwa kraje"
BIZNES
Remont domu pani Doroty w Osiecznicy w Lubuskiem
"Moja trzecia w życiu powódź, do domu wróciłam w kwietniu"
Iga Dzieciuchowicz
Budka zniknęła w nocy z środy na czwartek
Nietypowa kradzież. Zniknęła budka z lodami
Poznań
Wystawa czeskich klejnotów koronnych potrwa do 29 września
Niecodzienna atrakcja za darmo. Turyści z Polski dobrze znają to miasto
Świat
TSUE zajął stanowisko w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
"Bezprawne" posiedzenie za zamkniętymi drzwiami, w tle spór i chaos w Trybunale Stanu
Polska
pekin chiny shutterstock_2230035587
Chiny dogoniły USA dwie dekady wcześniej, niż się spodziewano
Świat
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Inkluzyjny rynek pracy. już nie wybór, a konieczność
BIZNES
Asteroida, Ziemia
Odkryto populację asteroid zdolnych do gwałtownego rozpadu
METEO
Marcin Bosacki
Człowiek Nawrockiego o "próbach dominacji i szantażu". MSZ odpowiada
Polska
Donald Trump podczas konferencji prasowej z brytyjskim premierem Keirem Starmerem
Trump przyznał, co myśli o Putinie
Świat
shutterstock_2611623657
TikTok zagrożony. To jedna z największych aktualizacji YouTube'a
BIZNES
Kleszcz pospolity
Zaczyna się na spacerze, a kończy na intensywnej terapii. Można się jednak zabezpieczyć
Najnowsze
imageTitle
To z nią Świątek zmierzy się w ćwierćfinale. Pokazała charakter
EUROSPORT
Jaguar amerykański, jaguar - zdjęcie ilustracyjne
Jaguar pobił rekord w pływaniu
METEO
imageTitle
Sensacja stała się faktem. Brazylia za burtą mistrzostw świata
EUROSPORT
W Polsce co roku diagnozuje się raka płuca u ponad 23 tys. osób
Terapia raka płuca bez skutków ubocznych? Pracują nad nią polscy naukowcy
Najnowsze
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zwolnienia grupowe w kolejowym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"
BIZNES
imageTitle
Do medalu zabrakło sporo, optymizmu nie stracił
EUROSPORT
Policjanci chcą wiedzieć, kto kierował autem
Chcą wiedzieć, kto siedział za kierownicą. Policja pokazuje zdjęcie i szuka świadków
Poznań
Tragedia podczas pracy w gospodarstwie
Nie żyje 76-latek. Próbował naprawić maszynę
Opole
Daniel Aruebose
Finał intensywnych poszukiwań. Policja znalazła zwłoki dziecka
Świat
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Rząd szykuje zmiany w uldze podatkowej. "Spadek atrakcyjności inwestycji"
BIZNES
imageTitle
Wielki finał, kosmiczne wyniki. Bukowiecka tuż za podium
EUROSPORT
Wypadek na alei Mickiewicza w Krakowie
Pędzili nocą przez centrum, zginął 16-latek. Decyzja sądu
Kraków
Królowa Kamila i Melania Trump
Melania Trump "zaintrygowana". Królowa Kamila pokazała jej wyjątkową kolekcję
Świat
Klępa, samica łosia
"Wy nam ptaki, my wam łosie". Minister i aktywiści o "handlu" przyrodą
Bartłomiej Plewnia
Mężczyzna spadł z drabiny, nie udało się go uratować (zdj ilus)
Prokuratura bada śmierć podejrzanego w sprawie nieprawidłowości w spółce 
Katowice
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
METEO
Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica