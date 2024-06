Premier Węgier Viktor Orban wraz z byłym premierem Czech Andrejem Babiszem i liderem Austriackiej Partii Wolność Herbertem Kicklem ogłosili w niedzielę utworzenie sojuszu politycznego pod nazwą Patrioci dla Europy i zaprosili do niego partie z innych krajów Unii Europejskiej. - Powstaje nowa grupa partii, która zmieni politykę europejską - oświadczył Orban.

- To dzień, w którym rozpoczęła się odnowa polityki europejskiej – powiedział Viktor Orban na wspólnej konferencji prasowej z byłym premierem Czech Andrejem Babiszem i liderem Austriackiej Partii Wolności (FPOe) Herbertem Kicklem.

Nowy sojusz w europarlamencie

Aby doszło do utworzenia grupy w nowym PE potrzeba co najmniej 23 europosłów z siedmiu państw członkowskich. Fidesz wprowadził wraz z sojuszniczą KDNP 11 posłów do PE, partia ANO Babisza - siedmiu, a FPOe - sześciu.